第五屆「兒童書展暨超級親子用品展」 GOSAH 送總值 HK$2,000電子現金劵

第五屆「兒童書展暨超級親子用品展」將於2024年5月17日至19日載譽重來，今屆繼續以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，讓家長和小朋友享有一站式教育、消閒、玩樂及消費體驗。只需Scan QR code前往GOSAH 俊妍薈網頁，即可取得總值 HK$2,000電子現金劵和優惠，12歲以下小童可同時領取即日免費來回博覽館及港鐵免費接駁優惠前往任何港鐵站。於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，前往客務中心並出示電子門票及有效的小童八達通以享優惠。

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