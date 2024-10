第 26 屆 WETEX 吸引了 68 家本地和國際贊助商

阿拉伯聯合大公國杜拜 – 2024 年 10 月 1 日 - 迪拜電力和水務局(DEWA)(www.DEWA.gov.ae) 將於 2024 年 10 月 1 日至 3 日在迪拜世界貿易中心舉辦第 26 屆水、能源、技術和環境展覽會(WETEX)。該展覽是全球可持續發展日曆上的一項重要活動。是該地區能源、水、綠色發展、可持續發展、脫碳、綠色交通、綠色氫能、可持續城市和相關領域最大的展覽會,也是全球最大的專業展覽之一。WETEX 2024 吸引了 68 家贊助商和 37 家合作夥伴和支持者。共有來自 65 個國家的 2,800 家公司參加了此次展會,包括 21 個國際展館,占地面積 87,494 平方米。







「年復一年,WETEX 鞏固了其作為統一努力、交流專業知識和經驗的理想全球平臺的地位,並依靠創新、研究和最新技術從實現可持續發展的機會中受益。英明領導的支持始終為展會的持續發展提供動力。合作夥伴和贊助商在豐富 WETEX 和鞏固其成功方面也發揮著不可或缺的作用。他們的支援擴大了其為來自政府和私營部門的本地和國際公司以及能源、水、綠色技術、可再生和清潔能源、綠色交通解決方案、可持續發展、智慧和可持續城市、先進技術應用以及其他重要領域的參展商、投資者、專業人員和專家提供的獨特體驗。」DEWA 董事總經理兼首席執行官、WETEX 創始人兼董事長 HE Saeed Mohammed Al Tayer 說。



主要贊助商 :阿布達比未來能源公司(Masdar)、迪拜道路和交通管理局(RTA)、阿布達比國家能源公司(TAQA)、阿聯酋國家石油公司(ENOC)、ACWA Power、西門子、西門子能源、吉達電纜公司、阿布達比能源部和利雅德電纜集團。



鈦金贊助商 :DAMAC Properties、阿提哈德水電公司和Taqa Water Solutions和Green Oasis General Contracting Company。



鉑金贊助商 :日立能源和 AG Power。



戰略合作夥伴 :阿聯酋中央冷卻系統公司(Empower),Tesar SRL,Gulf Eternit Industries Company,Voltamp Energy SAOG,Larsen&Toubro,HD Hyundai Electric,SAP,Ducab和DANWAY電氣與機械工程。



戰略媒體贊助商 :迪拜媒體、阿拉伯廣播網路(ARN)和阿拉伯CNBC。



黃金贊助商 :阿聯酋全球鋁業,德拉貢石油公司,華為,Afaq Al Khaleej工程資源,阿聯酋變壓器和開關設備有限公司,AASA中東承包公司,Hayat通信,SocialEyez,聯邦電氣,Itron,Danube集團,Power Plus Cable Co,TAMCO開關設備,Arar Utility Company,Avanceon,Lucy Middle East,Trillium Flow Technologies,Torishima Service Solutions,PowerChina International Group,Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AS / BEST變壓器,Ray International Electrical Contracting、Maetel Instalaciones y Servicios Industriales、SEL Middle East、Arabian Company、BIDGELY、Gama Security Systems 和 ABC-Advanced Business Concept。



下載圖片:https://apo-opa.co/4duzzes