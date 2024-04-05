愛心無分國界、種族、宗教，對世界無私奉獻的人理應被世人表彰。「愛心獎」以傳揚愛心、鼓勵善行、匡正社會風氣為宗旨，期望透過獎項，表彰熱心公益的愛心楷模。愛心獎是當今唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項！今屆獎金提升至19萬美元，全額將用於參選地區公益慈善計劃，支持得獎者發揮愛心善舉。第19屆・2024「愛心獎」現正接受提名，推薦或申請可經由網上系統、電郵、郵寄等方式進行，報名日期由即日起至2024年4月30日截止，頒獎典禮將於2024年12月7日舉辦。
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日報
第19屆・2024「愛心獎」現正接受提名
愛心無分國界、種族、宗教，對世界無私奉獻的人理應被世人表彰。「愛心獎」以傳揚愛心、鼓勵善行、匡正社會風氣為宗旨，期望透過獎項，表彰熱心公益的愛心楷模。愛心獎是當今唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項！今屆獎金提升至19萬美元，全額將用於參選地區公益慈善計劃，支持得獎者發揮愛心善舉。第19屆・2024「愛心獎」現正接受提名，推薦或申請可經由網上系統、電郵、郵寄等方式進行，報名日期由即日起至2024年4月30日截止，頒獎典禮將於2024年12月7日舉辦。