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市場資訊
2024-11-05 08:00:00
日報

簡•好禮物MBTI聖誕好禮指南 永續傳遞節慶喜悅

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The Body Shop一直致力推廣愛護地球、與自然環境和諧共生的理念，今個聖誕，The Body Shop告別繁瑣，希望大家能回歸快樂的本質，推出全新「簡•好禮物」系列，鼓勵消費者以「有意識消費」和「低碳生活」的方式慶祝節日。節日慶祝不等於浪費！重新審視快樂定義。The Body Shop推出「簡•好禮物MBTI聖誕好禮指南」，透過度身訂造的個性分析，讓大家找到適合自己的禮物，或者更加容易為摯愛親朋選擇合適的禮物。只需透過簡單4道問題，找出專屬人格最合適的聖誕禮物，完成後更可登記免費換領雪絨花及身體潤膚體驗裝。   
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