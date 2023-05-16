粵港澳酒店業發展領袖峰會暨「GHM金珠獎」頒獎典禮

粵港澳酒店業發展領袖峰會暨GHM金珠獎頒獎典禮早前假香港會議展覽中心舉行。第11屆粵港澳酒店總經理協會「金珠獎」，今屆近16間酒店獲頒獎項。協會通過粵、港、澳三地鼎力合作，共同打造粵港澳地區酒店行業盛會，通過活動打造酒店品牌形象，推動亞洲酒店業繁榮。

主禮嘉賓有中聯辦經濟部副部長呂峰、全國人大常委李慧琼、旅遊事務專員沈鳳君、立法會議員姚柏良、旅遊發展局總幹事程鼎一、澳門旅遊局總經理莫兆光等。主講嘉賓包括全國人大常委李慧琼、粵港澳酒店總經理協會創會主席林和忠及主席徐英偉。

李慧琼致辭表示，香港與內地全面復常，全國兩會其中重要的關鍵字句就是高質量發展，高質量發展不可缺少的是旅遊業及酒店業，包括商務及休閒旅遊，還有酒店業服務及發展。最近她提出把高鐵「地鐵化」，以1小時生活圈的利民的措施。這些不同的政策措施，若果能落實，將來有助旅遊業及酒店業界推發展。

林和忠致辭說，粵港澳酒店總經理在2001年已經成立於廣州，往年都有大小型的線上或線下的粵港澳酒店總經理年會，今年是第11屆年會。今年有新任主席徐英偉，他曾在政府工作及有大灣區人脈關係，經驗非常豐富，一定可以帶領我們協會再創輝煌再往前發展。