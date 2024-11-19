粵港青年交流促進會與香港廣東社團總會合辦「國慶龍情關愛日2024」關懷活動

為慶祝中華人民共和國成立75周年及粵港青年交流促進會成立20周年。由香港青年交流促進聯會，粵港青年交流促進會聯合主辦，香港廣東社團總會合辦的「國慶龍情關愛日2024」關懷活動，日前(11月10日)在1號風球下聯同31個機構進行了跨界別的義工服務，動員了750人為觀塘，黃大仙，大埔區探訪共400戶獨居或有需要的長者家庭，除了作出關心和送上豐富福袋外，今年更會了解一下長者屋企洗手間和廚房，若他們沒有能力清潔又污糟的話，義工們即時作登記，而大會將以市場工資聘請一些懂得清潔的失業人士來幫該戶清潔，既可幫到公公婆婆清潔屋企最難搞的地方，亦讓一些有燃眉之急的人士能即時工作解困，確是一舉兩得，將愛心實踐到有需要的人身上！
大會今年榮幸邀請得香港海關關長何珮珊女士CDSM，CMSM主禮並鼓勵各義工們，更為大會頒發「超卓動員」5強金獎，當中包括：義務工作發展局，香港海關義工隊，粵港青年交流促進會，宏利愛心行動委員會，香港遊樂場協會，藉此特別感謝他們全力動員義工作出的貢獻。
在大埔區一對80多歲的長者，婆婆需要輪椅代步，而公公行動也不太理想，所以他們足不出戶，鄰舍也不太認識，兩老恍如相依為命，甚為孤單！當探訪義工到達家門前，兩老那興奮的舉動和臉上的笑容不期然流露出歡欣和喜悅，與義工們談天說地閑話家常，對他們來說好像比過時過節更加開心，更加珍惜！
活動發起人龍子明會長及主要贊助負責人陳鴻展也表示，每年做該活動的原因，最重要就是讓獨居長者不再孤單，他們可能物質上沒有缺乏，但孤獨，負面情緒或多或少也隨着他們的日常生活方式衍生出來，作為活動主辦方，期望的就只是讓長者們感受到愛與關懷，並不孤單！義工們也能體會到何謂關愛社群，能夠為社會出一分力，便是各人的榮幸。