粵港青年交流促進會與香港廣東社團總會合辦「國慶龍情關愛日2024」關懷活動

大會今年榮幸邀請得香港海關關長何珮珊女士CDSM，CMSM主禮並鼓勵各義工們，更為大會頒發「超卓動員」5強金獎，當中包括：義務工作發展局，香港海關義工隊，粵港青年交流促進會，宏利愛心行動委員會，香港遊樂場協會，藉此特別感謝他們全力動員義工作出的貢獻。

在大埔區一對80多歲的長者，婆婆需要輪椅代步，而公公行動也不太理想，所以他們足不出戶，鄰舍也不太認識，兩老恍如相依為命，甚為孤單！當探訪義工到達家門前，兩老那興奮的舉動和臉上的笑容不期然流露出歡欣和喜悅，與義工們談天說地閑話家常，對他們來說好像比過時過節更加開心，更加珍惜！