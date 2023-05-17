紅A 智能餐飲方案智能設備終極升級 首次引進智能送餐車 為本地院舍全方位打造中央廚房

星光實業有限公司（「紅A」）一直扎根香港，並秉承著「香港品牌，香港製造」的理念，讓自家設計的塑膠製品及「紅A」品牌成為香港最具代表性的品牌之一，當中的經典產品包括「塑膠水筒」、「膠水杯」、「餐盒」等亦是家傳戶曉。作為香港的傳統品牌，除了傳統實用的塑膠製品外，「紅A」亦敢於跳出框框追求突破，於數年前開拓新市場，以「一站式智能廚房解決方案」、「全面革新網購平台」等全新方向拓展商機。

廚房解決方案經過數年的不斷發展和升級，除了設備智能化外，引入的設備亦由備餐、烹調、儲存、運送、派發、清潔等廚房運作的流程全方位涵蓋，令解決方案能夠照顧到不同類型、不同種類的廚房需要。「紅A」以「智能餐飲終極方案」為客戶由設計規劃、設備搜羅，以至售後保養，提供優質產品及服務，務求能精準針對他們的要求，同時能滿足實際廚房運作的需要，為客戶打造一個既安全又舒適的廚房環境，在便捷處理餐飲之餘，又能確保食品質素。

目前，「紅A」的「智能餐飲終極方案」除了能一站式服務餐飲業界對廚房設計及設置的需求外，方案亦能照顧到院舍、中央工場等不同的中央廚房的需要。「紅A」引入了多款適合本地院舍使用的設備，如：製作軟餐的攪拌機、運送饍食的冷熱派餐車等。「紅A」更是首次將客製化冷熱派餐車引進香港，符合醫院管理局對院舍的要求之餘，更切合香港的狹小空間使用，並在今年 HOFEX 國際食品餐飲及酒店設備展中，聯同其他一系列的「智能餐飲終極方案」設備首次在香港市場向外界展示，讓業界認識到全新設備對中央廚房，特別是院舍運作帶來的便捷與好處。