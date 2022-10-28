紐西蘭國寶 驅寒祛病之本

Alpine Deer紐西蘭鹿產品最大製造商，夥拍香港生物科技研究院共同研發《享麓》一系列針對性鹿保健品。《養生丸》原自紐西蘭政府認證天然養飼鹿茸，高濃度配合高山草甸活性蟲草CS4珍補複方，輔以海參、橄欖葉、及珍珠粉，平衡配方『補腎補肺』更知音。以中醫理念一呼一納『肺主呼，腎主納』發揮強大協同效應，全方位強肺益腎、強化機能自頂至踵、驅寒祛病、適合香港四時養生，全年調理身體。適合經常怕冷易攰、腰膝無力、夜頻、面色蒼白、失眠健忘腎虛氣弱人士，萬寧有售。

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