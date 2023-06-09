結合傳統與現代智能科技 狀元智能帽 助改善社交障礙問題

傳統與智能科技下的大腦神經元重塑～脈衝式磁性頭針治療帽(狀元智能帽)，有效針對改善社交障礙問題。

張醫師廿多年前首次得知社交障礙可用針灸療法：「它很有效，但它很有爭議性！」張醫師為幼兒針灸的第一天開始，就尋找更優質更好，更舒服無侵入性的治療方法。

難承受壓力 惜放棄針灸治療

針灸是中醫的傳統療法，治療功效廣泛且直接快速，對人體沒有不良影響，但好多人對「針」會有恐懼感，更何況是落針在幼兒的頭上，雖然針灸對改善社交障礙，專注力不足的頭皮針療法安全有效。但由於治療並非一時三刻可以改善，治療過程中，家長及小朋友都需要承受壓力，非同小可，所以成功完成療程固然好開心，但亦有些家長中途放棄治療⋯⋯！

有見及此，慶鈺堂結合長期的臨床約3,000多例最少15萬人次的治療經驗，定出最佳治療區，加上現代創新科技，現在正式推出替代針灸的狀元智能頭盔治療方案。

無侵入專利磁頭刺激 替代針灸治療

狀元智能帽，將中國的經絡穴位及頭皮針療法與大腦皮質在頭部的反射區相結合，獲專利的磁頭由高強磁體製作而成，表面磁場 3,000高斯。磁力可透入體內達6cm至9cm，相當於傳統針灸的刺激深度。

其好處特點是：無需落針，不會刺入體內，完全無侵入性。不會有傷口，更不會見到流血。所以療程中不會有恐懼感及針頭的刺痛感，可以做為替代針灸的治療方案。

第一個階段，我們推出頭盔，為懼怕針灸，但仍有需要的人群服務。