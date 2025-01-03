綠養坊星級用家車婉婉推薦免疫至強組合1+1

星級主持及歌手車婉婉工作及家務繁忙，令氣管及體質變差！全靠綠養坊1+1免疫至強組合：「至尊蟲草王+靈芝專方」救回靚聲和免疫力！綠養坊「至尊蟲草王」獲醫護人員測試實證，能4星期改善體質，90%改善氣喘*，有效補肺強氣管。「靈芝專方」採用珍貴赤靈芝，由50%靈芝孢子同50%靈芝子實體配伍而成，容易吸收，全面強化免疫系統。產品經大學科研證實^，有效增長睡眠時間，改善睡眠質素，讓你寧神安睡，每朝精神奕奕。由即日起至1月6日，可親臨工展會(攤位編號1B40-41)入貨「1+1免疫至強」組合，現場有不同產品優惠及遊戲，萬勿錯過！
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*根據香港醫護市場調查及策劃有限公司在2024年4-5月期間邀請了58位受鼻敏感、流感或新冠後遺影響的醫護人員在試用產品後的調查結果所得。按過敏性鼻炎控制評估測試量表(RCAT)標準。G6PD酵素缺乏症(蠶豆病)患者不適宜服用。
^香港中文大學中醫學院(2006)，Report on Pharmacological studies of NutriGreen Lingzhi Spores and NutriGreen Lingzhi Spores Formula