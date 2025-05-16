維他®冷泡無糖茶系列全新包裝 呈獻多個互動體驗

維他®冷泡無糖茶系列為全系列換上新包裝，增強視覺透明度，整體形象更現代簡約！維他®冷泡無糖茶特別製作最新AR互動遊戲，由即日至6月11日晚上11時59分59秒，透過 https://vita-coldbrewtea.com活動網站參加維他®冷泡無糖茶「AR 捕捉有賞醒神Keep Going」遊戲，開啟AR相機將上半身對準螢幕虛線，並將手放在相應位置。按下快門，Energy Wave就會在鏡頭下展現於參加者上。只需捕捉與Energy Wave之合照，即可贏取維他®冷泡無糖茶500/860毫升便利店$2折扣券。參加者將自己與Energy Wave之合照分享到社交平台，分享內容最能夠展現Keep Going精神的10位幸運兒，即可贏取1年份量的維他®冷泡無糖茶！由5月17日起為期2星期，維他®冷泡無糖茶於港鐵香港站設置大型廣告，加入動作感應的AR互動裝置！當裝置感應到途人經過，AR屏幕上的途人身後就會出現如宣傳單張上的同款Energy Wave，寓意為你帶來一整日的正能量！Keep Going的正能量亦延伸到港鐵銅鑼灣站！此外，維他®將於指定日子舉辦街頭試飲活動，詳情可留意社交平台@vitafamilyhk的更新。
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