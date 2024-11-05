維他™檸檬茶VLT 澀得起Discover My Way

維他™檸檬茶 VLT與你一同「澀得起Discover My Way」！維他™Vita精心準備了特別版VLT木製疊疊樂，內含48條積木，其中黃色積木中隱藏住12條「放膽講」問題，幫你探索最Real嘅自己，而綠色積木中就有12個「大膽做」小任務，挑戰你澀得起嘅程度！好笑、刺激又好玩！維他™Vita將在銅鑼灣皇室堡地下中庭設立VLT「真我態道」打卡點，於11月8至17日(12:00-21:00)開放予公眾。現場除咗有「澀得起眼明手快」及「澀得起人形大咕窿」等經典遊戲玩之外，更有「澀得起 Discover My Way」金句打卡牆俾大家打卡！於現場玩遊戲，合乎指定條件更可換取特別版VLT藍牙音響一部！

