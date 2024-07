由維多利亞青年商會主辦,在觀塘海濱發現號,舉行了一個別具特色的「“SEN”親子共融同樂日」,吸引了眾多家長、教育工作者和關心特殊教育需要的人士參與。這個以「We Are The Same 我們都是一樣」為理念的活動,旨在提升公眾對特殊教育需要(SEN)兒童的認識和接納。根據政府統計,香港有超過6萬名學生被評定有特殊教育需要,在學習和生活上都面臨不同程度的挑戰。維多利亞青年商會希望透過生動有趣的互動遊戲和精彩的才藝表演,讓公眾更深入了解“SEN”兒童的需要和潛能,消除固有的偏見。