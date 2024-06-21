維記全新特濃乳酪雪米糍 盛夏快「酪」滋味

連續15年全港銷量冠軍的牛奶品牌 「維記牛奶」，每天為香港每家每戶製造新鮮又美味的牛奶，雪糕及乳酪產品。廣受歡迎的維記雪米糍系列再有新口味！維記特濃乳酪雪米糍，結合香濃的乳酪雪糕與煙靭的糯米皮，口感順滑美味無比。今個盛夏，盡情享受快「酪」滋味！維記特濃乳酪雪米糍兩粒裝現已在維記 Home Delivery (https://homedelivery.kowloondairy.com/)發售；並將於7月3日及4日起在各大 7-Eleven及 Circle K便利店公開發售。

詳情：www.kowloondairy.com