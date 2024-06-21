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市場資訊
2024-06-21 11:30:00
日報

維記全新特濃乳酪雪米糍 盛夏快「酪」滋味

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連續15年全港銷量冠軍的牛奶品牌 「維記牛奶」，每天為香港每家每戶製造新鮮又美味的牛奶，雪糕及乳酪產品。廣受歡迎的維記雪米糍系列再有新口味！維記特濃乳酪雪米糍，結合香濃的乳酪雪糕與煙靭的糯米皮，口感順滑美味無比。今個盛夏，盡情享受快「酪」滋味！維記特濃乳酪雪米糍兩粒裝現已在維記 Home Delivery (https://homedelivery.kowloondairy.com/)發售；並將於73日及4日起在各大 7-Eleven Circle K便利店公開發售。
詳情：www.kowloondairy.com

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