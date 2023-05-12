香港電訊旗下網上行推出全港首個5000M家用光纖入屋寬頻服務計劃，上下傳對等光纖網絡服務速度高達5000M。配合接駁5Gbps寬頻接口之Wi-Fi 6E無線寬頻路由器，令傳輸速度大大提高，滿足用戶數碼生活越來越多元化，高數據流量的需要。網上行同時為一般用家推出升級優惠，現有1000M光纖入屋寬頻指定客戶只需每月多付港幣98元，便可升級至2500M頻寬，客戶現只需選購2500M頻寬升級優惠及成功安裝服務，可換領限量版一套四款Edan珍藏紀念卡及精美海報一張。數量有限，換完即止，萬勿錯過。
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日報
網上行全新5000M家用光纖入屋寬頻服務 指定客戶優惠
香港電訊旗下網上行推出全港首個5000M家用光纖入屋寬頻服務計劃，上下傳對等光纖網絡服務速度高達5000M。配合接駁5Gbps寬頻接口之Wi-Fi 6E無線寬頻路由器，令傳輸速度大大提高，滿足用戶數碼生活越來越多元化，高數據流量的需要。網上行同時為一般用家推出升級優惠，現有1000M光纖入屋寬頻指定客戶只需每月多付港幣98元，便可升級至2500M頻寬，客戶現只需選購2500M頻寬升級優惠及成功安裝服務，可換領限量版一套四款Edan珍藏紀念卡及精美海報一張。數量有限，換完即止，萬勿錯過。