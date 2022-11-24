置地廣塲 Mrs Claus Bakery 與您暖心分享愛 置地廣塲全力支持四間「置地公司家基金」慈善合作夥伴 攜手為善最樂 為聖誕倍添喜悅

置地廣塲誠邀您和摯親好友，於2022年11月24日至2023年1月2日期間親臨Mrs Claus Bakery感受充滿溫暖和愛的節日氣氛，欣賞別具冬日色彩的聖誕裝置；購買慈善門票入場參觀，更可到多個歡樂互動場景，並於打卡熱點盡情留影。聖誕婆婆Mrs Claus和薑餅人Gingy更會隨時現身，與大家合照留念！

歡迎登上置地廣塲官方網站預約時段體驗聖誕裝置活動，製作您的專屬頭像、節日WhatsApp貼圖和虛擬電子聖誕卡，為摯愛送上可愛窩心的聖誕祝福。

藉聖誕傳遞關愛，展現樂善好施精神

置地廣塲希望透過今年特別的聖誕主題「Spirit of Giving」燃亮無私贈愛的精神，提醒大家歡慶佳節同時不忘分享善意和歡欣，回饋社會。

今個聖誕，置地廣塲充分體現施予的喜樂，會將來自Mrs Claus Bakery之門票、產品和聖誕慈善攤位的收益，全數撥捐「置地公司家基金」指定受惠慈善機構，以支持青年發揮潛能，同時幫助低收入家庭提升年輕人向上流動的機會。置地廣塲向來是城中歡度佳節的最佳熱點，為顧客帶來令人興奮的聖誕體驗和購物驚喜，享受每個愉悅節日。就伴摯親好友齊來置地廣塲，與我們的慈善合作夥伴同度滿載祝福、歡欣和為善最樂的聖誕！