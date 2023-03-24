今個三月，美味廚Megan’s Kitchen推出越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦，讓你品嚐最道地越南海鮮風味。長臂大頭蝦有「淡水蝦之王」之稱，產地包括泰國、印度、孟加拉等地。此蝦擁有一雙長臂，頂端呈青藍色，蝦腦袋裡滿滿的蝦膏，剝殼後放入鍋中煮熟再用醬料蘸食，美味又有營養。現在，只要前往美味廚Megan’s Kitchen，即可品嚐到期間限定越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦，足一斤以蝦頭蝦膏熬成金湯，肥美蝦身配秘製醬汁打邊爐，一蝦兩食只售$398。
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日報
美味廚越式長臂大頭蝦金湯火鍋 期間限定優惠
今個三月，美味廚Megan’s Kitchen推出越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦，讓你品嚐最道地越南海鮮風味。長臂大頭蝦有「淡水蝦之王」之稱，產地包括泰國、印度、孟加拉等地。此蝦擁有一雙長臂，頂端呈青藍色，蝦腦袋裡滿滿的蝦膏，剝殼後放入鍋中煮熟再用醬料蘸食，美味又有營養。現在，只要前往美味廚Megan’s Kitchen，即可品嚐到期間限定越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦，足一斤以蝦頭蝦膏熬成金湯，肥美蝦身配秘製醬汁打邊爐，一蝦兩食只售$398。