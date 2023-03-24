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2023-03-24 07:30:00
日報

美味廚越式長臂大頭蝦金湯火鍋 期間限定優惠

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今個三月，美味廚Megan’s Kitchen推出越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦讓你品嚐最道地越南海鮮風味。長臂大頭蝦有「淡水蝦之王」之稱，產地包括泰國、印度、孟加拉等地。此蝦擁有一雙長臂，頂端呈青藍色，蝦腦袋裡滿滿的蝦膏剝殼後放入鍋中煮熟再用醬料蘸食，美味又有營養現在，只要前往美味廚Megan’s Kitchen，即可品嚐到期間限定越式長臂大頭蝦金湯火鍋及惹味長臂大頭蝦，足一斤以蝦頭蝦膏熬成金湯，肥美蝦身配秘製醬汁打邊爐，一蝦兩食只售$398
查詢：2866 8305  
訂座：http://bit.ly/Booking-ch

美味廚Megan’s Kitchen 越式長臂大頭蝦金湯火鍋 淡水蝦之王
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