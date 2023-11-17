美國威斯康辛州花旗參農業總會 致力於在香港市場推廣花旗參

美國威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）於2023年11月10日在香港港島香格里拉大酒店舉行了一場推廣威斯康辛州花旗參活動，旨在向媒體代表和消費者介紹威斯康辛州花旗參產業的最新發展和其產品的營養益處。此活動更有幸邀請美國威斯康辛州章偉先生、美國駐香港總領事館農業貿易處主任Jennifer Clever、美國威斯康辛州花旗參農業總會主席Bob Kaldunski、美國威斯康辛州花旗參農業總會市場總監Jackie Fett以及美國威斯康辛州花旗參農業總會國際行銷顧問Lori Mcgehee親臨活動。活動成功增強大家對威斯康辛州花旗參的認知、促進消費者健康，並支持威斯康辛州花旗參產業和農業經濟的可持續成長。

活動現場更有美國威斯康辛州花旗參作爲原料而製作的精美菜式，展示了花旗參在烹飪中的多種應用形式，通過不同的烹飪手法可以作出美味可口的飲品或菜式。菜餚包括頭盤美國威斯康辛州花旗參枸杞燉雞湯，雞跟花旗參是絕配，具有補身功效，廚師利用中國人傳統智慧，匠心烹制，把所有材料尤其花旗參的營養都融合在湯裏。而主菜美國威斯康辛州花旗參蒸鱸魚柳, 萵筍, 北菇配青菜雜菌麵線，廚師巧妙利用蒸煮的烹調方法，既可以保留魚的味道，新鮮度又可以把花旗參的營養融合在菜式裏，到最後的甜品，美國威斯康辛州花旗參馬蹄糕，清淡的口味可以平衡頭盤以及主菜的濃烈味道，作一個完美的結尾。這些美食讓賓客品味和體驗威斯康辛州人參的獨特魅力，現場媒體也對花旗參獨特的口感和營養價值表現出了熱烈的好評。