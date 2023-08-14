美國酒莊Orin Swift旗艦店登陸中環 認識釀酒師Dave Phinney 細品加州葡萄酒

來自美國加州的著名酒莊Orin Swift趁著加州美酒月，早前於屈臣氏酒窖中環世紀廣場分店開設了旗艦葡萄酒吧，讓顧客享受Orin Swift奔放豪邁又兼具韻味的酒體，同時可欣賞傳奇釀酒師Dave Phinney在酒瓶上極富創意和讓人印象深刻的藝術作品，帶來兼具視覺與味覺的盛宴，沉浸式的品味葡萄酒體驗。

位於中環商業中心地帶黃金地段的Orin Swift Cellar旗艦葡萄酒吧，裝潢典雅，以深胡桃木色作主調予人沉穩大氣的感覺，於酒櫃上則展示了多支佳釀及一幅幅Dave Phinney設計的經典藝術酒標。而酒吧內每一款風味各異的葡萄酒，都仿佛在訴說不同的故事，職員會因應各人的愛好推介合適的葡萄酒，讓顧客可在長條形的吧枱以專業品酒器具，用味蕾了解品牌的獨特之處。

帶你體驗不同釀酒地區的風土特色

Dave Phinney獲2019年度Wine Enthusiast Magazine評選為年度釀酒師，在其領導下Orin Swift不斷創新，其釀酒團隊致力從葡萄採收中體現地域風土的多樣性，每款葡萄酒都個性鮮明，味道及層次細膩，展現美國加州不同釀酒地區的獨特性。除了Napa Valley從加州頂級葡萄園中採收釀造的美酒外，亦有從細小種植園中最優質葡萄果實混釀的一系列美酒。Orin Swift的美酒包括2021年份的Mannequin、2020年的Abstract、被譽為Napa Valley最經典Cabernet Sauvignon葡萄酒，2020年的Palermo，還有Petite Sirah葡萄品種典範之作，2018年的Machete；酒體展現Zinfandel獨特魅力，2021年份的8 Years in the Desert；2021年份的Slander；獲評92分的2019年份Papillon，以及擁有經典 Napa Valley Cab香氣，2019年份的Mercury Head等，讓你品味不同的風土特色。