美心中菜呈獻粵、潮、外省三個菜系時令佳餚 「適時識食」 細味盛夏當造食材原味道

農作物與海產食材會隨四季產生變化，孕育出最佳狀態。盛夏產的涼瓜清熱消暑、夜香花清肝明目、勝瓜清熱解毒、茭白筍脆嫩清爽，香港人大多體質濕熱，多吃夏天當造食材有助消暑袪濕，達致天然養生效果，同時享用食材最佳風味，真正做到「適時識食」！

美心中菜大廚以「以質為根」的初心為各「識食」之人創作盛夏時令菜式，發掘食材的最佳鮮味。由即日至9月28日（不適用於9月23-24日），美心中菜將嚴選優質當造蔬果漁產，精心選定3大菜系（粵菜、潮菜、外省菜）為主題，在美心中菜旗下多家餐廳推出近二十款時令風味菜式，務求為食客提供最美味健康的菜式。

其中包括「荷香蓮子煀走地雞」、「羔蟹大蜆煮勝瓜」、「蓮藕黑毛豬釀黃玉參」及「金沙涼瓜大尾魷」等多道精選粵菜。特色潮菜則有「酸菜煮脆魚花」、「鹿茸菇醬雞粒燒啡菇」，以及「石橄欖豬肺煲龍骨湯」等等。還有味道香濃的「魚香大啡菇」、「金腿糟蒸小黃魚」、「青瓜藤椒鮮鮑魚」等多款外省菜式。

食客惠顧此推廣內包含本地食材之食品，美心中菜將贊助港幣$10予新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社（菜聯社），以支持本地農業發展！推廣期內，滙豐信用卡用戶惠顧「適時識食」菜式更專享85折優惠。

網頁：https://www.maximschinese.com.hk