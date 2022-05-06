美心西餅「Let Love Bloom母親節蛋糕甜品系列」

母親節將臨，想向媽媽送上最Sweet的心意。美心西餅預備了三款「Let Love Bloom母親節蛋糕甜品系列」，讓你感謝媽媽無微不至的照顧和愛護。

「瑰麗花盒雜果蛋糕」設計揉合流行花藝美學，放上兩朵美豔奪目的玫瑰花朱古力裝飾，並唧滿大小不同花形忌廉唧花，猶如韓式鮮花花盒般盛放，送上節日祝福。夾層為招牌忌廉雜果蛋糕，香甜鬆軟，當然要全家與媽媽一同享用。(售價：$248/個，Early bird預訂優惠：$210.8)

想向母親送上窩「心」祝福，則可選心型的「士多啤梨心漾脆脆蛋糕」，於招牌士多啤梨脆脆蛋糕上，手工忌廉唧花如一瓣瓣鮮花花瓣，滿滿香甜莓果，呈現Let Love Bloom–祝福與愛如蓓蕾般綻放。(售價：$238/個，Early bird預訂優惠：$ 202.3)

還有盛滿時令鮮果紫丁香色手工唧花，高雅又香甜的「花漾鮮果忌廉蛋糕」，於雜果忌廉蛋糕加上荔枝啫喱及士多啤梨荔枝醬夾層，每一啖都可感受荔枝清香。(售價：$198/個，Early bird預訂優惠：$168.3)

Early bird預訂優惠最後今天，立即預訂享受早鳥優惠。此外，購買任何原價$118或以上的原個蛋糕，更可加$198換購「官燕棧特盛頭期金絲官燕禮盒裝」（建議零售價: $388），讓媽媽時刻保持容光煥發。

查詢：2743 3311 網址：www.maximscakes.com.hk