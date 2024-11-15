美心西餅 X Sanrio characters聖誕蛋糕系列 早鳥優惠85折

聖誕即將來臨，美心西餅現聯乘一眾Sanrio characters在冬季仙境推出3款充滿童趣感的「美心西餅x Sanrio characters聖誕蛋糕系列」，包括「Sanrio characters冬日嘉年華蛋糕」、「Hangyodon黑森林蛋糕」及「My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕」，由即日起到12月17日預定可享低至85折早鳥優惠！美心西餅更特意加推兩大萌趣又實用的Sanrio周邊，包括：4款Sanrio characters精緻角色鏡子側揹袋及一套3款實用摺疊旅行收納袋套裝，隨時隨地與角色出行，快樂倍加！今個聖誕就讓美心西餅帶你走進Sanrio雪花紛飛的夢幻部落投入冬日派對，伴你共度普天同慶的聖誕節，切勿錯過！

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