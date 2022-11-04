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市場資訊
2022-11-04 07:30:00
日報

美心MX同金禧‧共嚐美 優惠大放送

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為慶祝美心MX第一個金禧，美心MX將陸續推出不同精彩優惠回饋顧客。於11及12月的第一個星期六 (即11月5日及12月3日)長者凡於晚市惠顧任何食品，即享7折優惠，堂食外賣皆可！「長者全日88折優惠」亦會延長至2022年12月31日！長者們只要到美心MX分店用膳，出示樂悠咭/長者八達通，即可享折扣！此外，學生於指定分店凡穿著校服或出示有效學生證，於星期一至星期五午市及晚市時段(公眾假期除外)購買正價食品即享88折優惠，優惠期至2022年12月30日。
網址：https://www.maximsmx.com.hk

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