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市場資訊
2024-02-09 09:45:00
日報

美心MX新春喜嚐足料盆菜 Eatizen會員可享低至58折

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【美心MX】盆菜新春喜嚐外賣美食系列，現凡惠顧盆菜/盆菜宴一客，即減$50Eatizen會員可額外多3$10優惠券。美心MX多款不同盆菜，六位用【鮑魚福聚盆菜】優惠價：$878！「鮑魚福聚盆菜宴」優惠價：$1,018！包羅多款美食。重點推介「豐盛團聚盆菜宴」！包括豐盛團聚盆菜 (10-12位用)、南乳粗齋(2.5)、燒味拼盤(2)、揚州炒飯(2)及椰絲啫喱糖(2)！優惠價$1,238！選購各款盆菜/宴亦可以優惠價加配美食，推介「雙囍炆伊麵(3)+椰絲啫喱糖(2)」加配價$198。推廣期內，Eatizen*會員親臨分店訂購任何【美心MX】盆菜/盆菜宴，即享低至58折優惠，再送$30電子現金優惠券($10 x 3)+超過$100美食優惠券！（*優惠受有關條款及細則約束。數量有限，送完即止。）
推廣日期：即日至222
取貨日期：即日至225
網上訂購：https://www.maximsmx.com.hk/zh-HK

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