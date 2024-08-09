美與健生活博覽 照顧身心靈健康

由香港貿發局主辦的美食博覽、美與健生活博覽，以及家電．家居．博覽，將於8月15日至19日於會展舉行，其中美與健生活博覽已踏入第8屆，今年除帶來近年大熱的家用美容儀、美妝護膚品牌、護髮養髮產品、保健食品等，亦有限額免費快剪頭髮活動和頭肩頸按摩服務外，更新設 「身心靈」展區 ，為繁忙都市人搜羅有助身心靈健康的產品。香港花藝協會將以「賞花、心悅」為主題，呈現超過30個由花藝師製作的藝術級花藝作品供大家欣賞及打卡，亦有花藝示範及工作坊供市民參與。博覽更有香薰、頌缽、藝術治療、繪畫、香水等體驗活動，以多元引導舒緩壓力，守護身心靈健康。今年將有 香港美容業總會、香港美髮美容業商會、國際美容健康總聯合會、香港化粧品同業協會， 及 中國香港健美健身總會 繼續參與及支持。

展會每日舉行的幸運大抽獎獎品豐富，包括廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等，獎品總值港幣50萬。入場人士憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。入場人士亦可於「競投精明眼」環節，以一折起競投心水產品。

此外，場內亦設有豐富的節目，如在8月17日的「日韓直送」主題日中，入場人士可了解韓國的美容貼士及找到韓國大熱的美容儀器。而於８月17 及18日的「身心靈健康周末」主題日，則有多個專題講座及工作坊，包括養生茶道及廚餘處理講座、寫實木顏色繪畫及掐絲琺瑯香水瓶工作坊、醫生分享有關都市病預防及治療方法等，入場人士亦可了解有助身心靈健康的產品，如台灣即食低脂控卡料理包、泰國生酮瘦身咖啡、採用古法配方研製的助眠精油、按摩椅等，注重健康的你，萬勿錯過。