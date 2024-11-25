美贊臣持續推動環保實踐 再次啟動「罐」蓋新生奶粉罐收集計劃

聯同世界綠色組織及本地有機農場合作 實現循環再生，減少資源浪費香港 - 2024年11月25日 - 美贊臣營養品香港（下稱「美贊臣」）再次啟動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃，持續與家長及各界攜手合作，推動資源回收及循環再造。同時，美贊臣更與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉作有機肥料之用，以不同方式支持可持續發展，旨在避免資源浪費，並全力推廣綠色生活模式！
美贊臣營養品（香港）有限公司港台市場營銷及用戶招募總監暨港台聯合負責人高家敏表示：「美贊臣陪伴香港父母走過超過半個世紀，除了提供優質的嬰幼兒營養品外，亦持續致力推動環保，為寶寶ready更好將來。我們於2021年推出全港首個嬰幼兒奶粉罐回收計劃，至今已收集一萬個奶粉罐。這次我們再次啟動回收計劃，同時與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉用作有機肥料種植蔬果，實行雙管齊下，不但做到源頭減廢，更實現循環再生，以實際行動引領本地的可持續發展。」
持續推展「罐」蓋新生計劃
美贊臣再次與全港最大24小時網上購物商場HKTVmall及非牟利環保團體世界綠色組織合作，推動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃。由即日起至2025年2月25日，家長可於覆蓋全港18區的36個HKTVmall O2O門市收集站，與孩子一同參與奶粉罐收集行動，從小培養環保習慣，實踐綠色生活，同時獲享HKTVmall購物優惠碼，一舉多得。
活動期間，市民可於星期一至日，下午12時至8時，把任何牌子、已洗淨的嬰幼兒奶粉罐交到指定的HKTVmall O2O門市收集站，即可獲贈價值港幣25元的HKTVmall電子優惠碼*，以作購物之用。
香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶表示：「HKTVmall與美贊臣抱持相同的企業理念，致力於推動綠色轉型及可持續發展，為下一代建立更美好的未來。我們很高興可以繼續與美贊臣及世界綠色組織合作，攜手推出新一輪『罐』蓋新生計劃。計劃自2021年推出以來，深受消費者大力支持，現時HKTVmall O2O門市收集站更遍佈全港18區，希望推動更多家長及小朋友一起加入奶粉罐回收的行列，把回收及減廢融入生活。」
以配方奶粉種植 減少浪費
美贊臣亦與世界綠色組織及富琴有機火龍果農莊合作，捐出到期的配方奶粉用作肥料，栽種各類有機蔬果，讓配方奶粉以另一種方式滋養生命，減少浪費。同時，美贊臣亦與農莊合力推動社區教育活動，讓家長與孩子體驗親子耕種的樂趣，以輕鬆有趣的方式認識環保的生活模式，為計劃添上深一層教育意義！
*電子優惠碼派發日期為2024年11月25日至2025年2月25日，優惠碼有效期為2024年11月25日至2025年3月31日。於活動期間，每成功交回一個奶粉罐，即可獲贈一個價值港幣25元的電子優惠碼，可於HKTVmall網上購物的超級市場類別作購物之用，所有電子優惠碼不適用於購買任何品牌的嬰幼兒配方奶粉 。每人每日限換領最多一張電子優惠碼。電子優惠碼派發情況視乎各分店數量而會有所改變，詳情可於收集當天向值班店員查詢。優惠碼先到先得，派完即止。優惠受條款細則約束，有關詳情及HKTVmall O2O門市收集站地址請參閱：https://cloud.marketing.hktvmall.com/MJN_Recycling_2024/
關於美贊臣營養品（香港）有限公司
早自1905年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。目前，美贊臣生產的70多種營養產品行銷50多個國家和地區。
憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。
在香港建立超過半世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品，以及不同的育兒資訊和專業意見，贏得家長的信賴與支持，領導嬰幼兒奶粉行業。
每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，及有需要的孩子帶來希望。
美贊臣營養品（香港）網站：http://www.meadjohnson.com.hk/
關於 HKTVmall
HKTVmall是全港最大的24小時網上購物商場，為香港科技探索有限公司（香港交易所上市編號：1137）的全資附屬公司。集團於一九九二年創辦，在開放電訊市場、應用並普及先進技術方面擁有豐富及成功經驗。目前，HKTVmall提供一站式的服務，包括網購平台、市場推廣及數碼營銷、大數據分析、智能物流配送及門市營銷等，並將業務營運、貿易、零售、金融及日常生活各方面，融合於一個數碼網上平台，建構獨特的數碼生態圈。詳細資料請瀏覽 www.hktv.com.hk。
HKTVmall美贊臣官方旗艦店：https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Meadjohnson-Hong-Kong-Official-Store/s/H1010004
關於世界綠色組織
世界綠色組織是一個獨立、非牟利的嶄新環保團體，致力關注保育及與環境有關的民生和經濟議題，提供整合的三赢方案，推動綠色低碳社會。
組織透過以科學為本的政策研究，深入完善的社區工作，與公眾分享研究成果，提出建議，旨在提升環境質素、改善市民生活、加強市民環保意識，並推動綠色經濟。同時，世界綠色組織會就社會各階層，尤其弱勢社群的生活需要，推出與環境相關的扶貧項目，回應因環境變化而引起的社會矛盾，創造綠色經濟機遇，落實可持續發展的願景。詳細資料請瀏覽 www.thewgo.org/website/chi/。