美贊臣持續推動環保實踐 再次啟動「罐」蓋新生奶粉罐收集計劃

聯同世界綠色組織及本地有機農場合作 實現循環再生，減少資源浪費

美贊臣捐出到期的配方奶粉用作肥料，供本地農場栽種各類有機蔬果，更舉辦親子耕作坊，以及將奶粉罐循環再用，製成環保小盆栽，讓一家大小體驗環保的生活模式，為計劃添上深一層教育意義！

香港 - 2024年11月25日 - 美贊臣營養品香港（下稱「美贊臣」）再次啟動嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃，持續與家長及各界攜手合作，推動資源回收及循環再造。同時，美贊臣更與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉作有機肥料之用，以不同方式支持可持續發展，旨在避免資源浪費，並全力推廣綠色生活模式！美贊臣營養品（香港）有限公司港台市場營銷及用戶招募總監暨港台聯合負責人高家敏表示：「美贊臣陪伴香港父母走過超過半個世紀，除了提供優質的嬰幼兒營養品外，亦持續致力推動環保，為寶寶ready更好將來。我們於2021年推出全港首個嬰幼兒奶粉罐回收計劃，至今已收集一萬個奶粉罐。這次我們再次啟動回收計劃，同時與本地有機農場合作，捐出到期的配方奶粉用作有機肥料種植蔬果，實行雙管齊下，不但做到源頭減廢，更實現循環再生，以實際行動引領本地的可持續發展。」美贊臣再次與全港最大24小時網上購物商場HKTVmall及非牟利環保團體世界綠色組織合作，推動「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃。由即日起至2025年2月25日，家長可於覆蓋全港18區的36個HKTVmall O2O門市收集站，與孩子一同參與奶粉罐收集行動，從小培養環保習慣，實踐綠色生活，同時獲享HKTVmall購物優惠碼，一舉多得。活動期間，市民可於星期一至日，下午12時至8時，把任何牌子、已洗淨的嬰幼兒奶粉罐交到指定的HKTVmall O2O門市收集站，即可獲贈價值港幣25元的HKTVmall電子優惠碼，以作購物之用。香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶表示：「HKTVmall與美贊臣抱持相同的企業理念，致力於推動綠色轉型及可持續發展，為下一代建立更美好的未來。我們很高興可以繼續與美贊臣及世界綠色組織合作，攜手推出新一輪『罐』蓋新生計劃。計劃自2021年推出以來，深受消費者大力支持，現時HKTVmall O2O門市收集站更遍佈全港18區，希望推動更多家長及小朋友一起加入奶粉罐回收的行列，把回收及減廢融入生活。」美贊臣亦與世界綠色組織及富琴有機火龍果農莊合作，捐出到期的配方奶粉用作肥料，栽種各類有機蔬果，讓配方奶粉以另一種方式滋養生命，減少浪費。同時，美贊臣亦與農莊合力推動社區教育活動，讓家長與孩子體驗親子耕種的樂趣，以輕鬆有趣的方式認識環保的生活模式，為計劃添上深一層教育意義！