美麗華旅遊舉辦【Thai Carnival】慶祝泰國水燈節

為慶祝泰國水燈節，美麗華旅遊與泰國駐香港領事館、泰國政府旅遊局、香港航空於The Mira Hong Kong聯合舉辦【Thai Carnival】，著力推廣泰國旅遊。適逢香港航空18周年，送出來回泰國機票2張作為大獎。水燈節是泰國一年一度的傳統節日，今年水燈節是11月15日。隨著香港航空開通泰國直飛曼谷、布吉島、清邁的航班，美麗華旅遊亦推出相應的泰國團及自由行套票，部分團費及套票費用低至每位$1,650起，讓旅客深入探索泰國多姿多彩的旅遊熱點。

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