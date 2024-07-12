美麗華旅遊 帶你追逐航天夢

國家的航天科技不斷發展，美麗華旅遊（牌照號碼：352742）海南島【觀賞文昌火箭發射】、海口、三亞、儋州(海花島) 6 天團CHXA06，罕有帶大家參觀文昌火箭發射基地，團友可親眼看到火箭發射升空的震撼場面，亦會遊覽文昌航天科普館，中國航天六十年成就展及航天重大工程、航天模型，以及認識中國航天奠基人科學家錢學森等重要史料；還會一遊航天超算中心，見證中國航天發展一日千里！此外，亦會前往中國「迪拜」海花島，欣賞《奇跡海花-如夢之旅》燈光視覺秀。更會暢遊峨蔓火山海岸、國家5A級景區【大小洞天旅遊區】（包電瓶車來回）、亞龍灣國際玫瑰谷等。收費網上價$4,249起。

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