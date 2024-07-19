美麗華旅遊【阿根廷夢幻冰河之旅】

美麗華旅遊與阿根廷駐香港領事館、阿聯酋航空及南美航空合作，推出阿根廷夢幻冰河之旅及南美深度遊。阿根廷夢幻冰河之旅結合阿根廷兩大世界自然遺產莫雷諾大冰川及伊瓜蘇大瀑布，感受大自然的震撼，獲阿根廷駐香港領事館全力支持！更會去首都布宜諾斯艾利斯市內名勝包括保加區彩色小屋、高卓人牧場、七月九日大道、國會大廈等，觀賞著名探戈舞蹈表演及享用阿根廷牛扒。選乘阿聯酋航空及南美航空。南美航空是南美洲規模最大的航空公司，飛航網絡遍及整個南美洲，是前往南美旅遊最便利的選擇。

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