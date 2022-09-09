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2022-09-09 07:30:00
日報

美麗華集團65周年 推出多重獎賞

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世界多國旅遊業已回復正常美麗華旅遊除了最近推出迷你自組旅行團，及以單一國家為目的地之歐洲旅行團外，更史無前例推出指定歐洲團2人價錢3人出發、另有精選歐洲旅行團第2位客人報名享65折優惠，報名奧地利旅行團送「創意藝術糕餅 Bombshell製作工作坊」體驗；參加指定旅行團及機票+酒店套票套票 每位可享有Bombshell Puffy Bombs；透過美麗華旅遊官方網站報名，每位再送一支紅/白餐酒，首階段推廣期至2022915日。
報名熱線：8200 2299 / 6973 8380(Whatsapp) 
網址：hkmiramartravel.com

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