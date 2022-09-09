美麗華集團65周年 推出多重獎賞

世界多國旅遊業已回復正常，美麗華旅遊除了最近推出迷你自組旅行團，及以單一國家為目的地之歐洲旅行團外，更史無前例推出指定歐洲團2人價錢3人出發、另有精選歐洲旅行團第2位客人報名享65折優惠，報名奧地利旅行團送「創意藝術糕餅 Bombshell製作工作坊」體驗；參加指定旅行團及機票+酒店套票套票 每位可享有Bombshell Puffy Bombs；透過美麗華旅遊官方網站報名，每位再送一支紅/白餐酒，首階段推廣期至2022年9月15日。

報名熱線：8200 2299 / 6973 8380(Whatsapp)

網址：hkmiramartravel.com