義合控股中期業績報捷 收入毛利雙增長

多元化業務經營策略奏效 注入新質增長動能

地基及其他土木工程與隧道工程

物業活化及升級業務

其他業務

香港 - 2024年11月25日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈截至2024年9月30日止6個月（「期內」）之未經審核業績。得益於本集團多項重大工程全面開展，物業整體出租率上升，以及新開拓之健康及創新環境業務等因素，本集團於期內錄得綜合收益約為6.62億港元，較去年同期之3.87億港元，大幅增長70.9%。毛利約為7,810萬港元，較去年同期4,800萬港元，上升62.6%。本集團擁有人應佔綜合溢利約3,200萬港元，較去年同期之980萬港元，增幅高達3倍。因此，本集團董事會已批准宣派及派付特別股息每股本公司普通股0.10港元，將派付予於2024年12月9日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。預期特別股息將於2024年12月23日（星期一）分派。期內，本集團憑藉紮實的業務基礎及高效的多元化經營策略，實現了業務結構的優化和盈利能力的提升，進一步鞏固了本集團於行業內的領先地位。期內，本集團多個項目持續有序推進，地基及其他土木工程分部所得收益為約5.90億港元，較去年同期之3.12億港元，大幅增長89.1%。毛利亦由去年同期之3,780萬港元增至7,910萬港元。而隧道工程方面，因期內項目數量減少，該分部收益同比下降15.8%至5,800萬港元。然而，憑藉豐富的經驗積累與良好的品牌口碑，本集團於期內獲得多個建築項目原合約，當中包括3個地基工程項目及2個隧道工程項目，合約金額總值約5.11億港元 。截至2024年9月30日，本集團擁有27個在手待完成項目，餘下原合約金額總值約為12.62億港元，其中包含21個地基工程項目及6個隧道工程項目。另外，就核心業務土木及隧道工程方面， 本集團亦於2024年11月14日公告近期接獲兩項建築工程項目，估計合約總金額約為20億港元，合約期為8年。隨着在手項目持續推進及開展，將為本集團之收益保持穩健的增長。受惠於租金及樓宇管理費收入的增加，本集團物業活化及升級業務於期內實現收益1,300萬港元，較去年同期之630萬港元，增加約106.0%。截至2024年9月30日，總可出租面積的72%已獲分租或佔用。同時，本集團亦積極探索海外業務與投資機遇，於英國伯明罕Windmill Street的304間住宅公寓已出售/預售約96.7%。本集團持續採取多元化經營策略，積極探索及發展健康及創新環境業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，以及環保多功能新材料的開發及應用。作為研發環節的重要一環， 本集團間接非全資附屬公司APEL（「Absolute Pure EnviroSci Ltd」）始終秉承着創新、務實、高效的研發理念，不斷深化對特種生化領域的研究與探索，並成功於2024年4月的《第49屆日內瓦國際發明展》大放異彩，其所研發的先進技術在展覽上獲得兩金一銅佳績，其先鋒科學研究的得獎率更是高達100%。APEL的國際榮譽，不僅為本集團在全球市場樹立了良好的品牌形象，亦彰顯了本集團在特種生化領域的先進技術與創新實力，為集團未來的多元化戰略奠定了堅實的基礎。同時，APEL亦於期內成功將先進技術轉化為商業應用，為本集團帶來了新的業績增長點，期內貢獻本集團收益約為83.30萬港元。為積極響應日益劇增的寵物護理市場需求，APEL旗下品牌GERMAGIC™ PET在《第11屆2024年高級寵物用品博覽會》上推出「寵物護理三重奏」，標誌着本集團在科研與商業融合方面邁出了堅實的一步。除臭劑、止癢劑和皮膚治療劑採用 GERMAGIC™的專利封裝技術，提供持久的抗菌保護，深受市場青睞，產品已在香港及澳門推出，並採用多渠道的分銷方式出售，確保其能廣泛觸達多元的目標客戶群，實現技術創新與商業化的雙贏局面。於健康及創新環境業務下之特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務發展成效顯著，持續為本集團多元化業務提供動力。表示：「很高興分享一份非常亮麗的中期業績，期內多項業務齊齊開花，充分展現本集團多元化策略行之有效及超強的業務韌性。展望未來，本集團將在聯合實驗室及商業實驗室的支援下，繼續擴展╱探索健康及環境創新業務，以涵蓋公共╱城市╱交通環境健康、食物鏈環境健康，以及在香港、內地及其他亞洲國家發展ESG建築材料分部的可能性。同時，本集團亦將積極識別市場變化，把握市場機遇，致力成為全球領先的特種生物醫藥及生物化學發展商，為客戶、員工、社會及股東創造持久價值。」