預期中期純利增幅逾3倍 新簽兩大型項目總值20億

香港 - 2024年11月14日 -（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈正面盈利預告，根據截至2024年9月30日止6個月（「期內」）之未經審核合管理賬目，預期本公司擁有人應佔綜合淨利潤顯著增加至3,000萬至3,200萬港元，較2023年同期之980萬港元錄得逾3倍增幅。本公司擁有人應佔綜合淨利潤顯著增加，主要由於本集團之核心業務創佳績，地基工程及其他土木工程、以及隧道工程業務有多項重大工程全面展開，大大提升收入基礎，該等分部收益增加約2.67億港元，帶動溢利增加約2,650萬港元。另一方面，期內物業活化及升級業務之稅後虧損亦收窄，主要由於物業整體出租率上升，助力集團收入增加約670萬港元。此外，本集團延續核心業務地基及隧道工程的優勢，最新獲得兩項新的建築工程合約，合約金額總值約為20億港元，項目期為8年。這都為本集團的長期收入作出了重大的貢獻，並進一步加強本集團在業內龍頭地位。表示：「我們憑藉核心業務的發展及高效的管理，期內保持良好的營運及業績表現。隨着新項目的簽訂及推進，將為我們業績保持穩健的增長。另外，我們本着改善生活質量及居住環境為使命，大大推進本集團之地基及其他土木工程、隧道工程業務以及物業活化及升級業務，堅持創新推動綠色產業、及綠色建築可持續發展。同時我們亦積極探索及發展特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，以及環保多功能新材料的開發及應用，在2024年先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中『香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室』於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之『APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室』亦於2024年3月13日正式啟用。展望未來，集團將以主營業務為本，並着手開拓、優化旗下研發平台能力，為未來十年研發籌備打下堅實基礎，向着成為全球領先的特種生物醫藥及生物化學發展商的目標而努力，構建香港及大灣區的低碳轉型，以及邁向碳中和發展全景圖作出貢獻。」