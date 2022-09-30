秋意漸濃，又是品嘗大閘蟹的時令季節，翡翠拉麵小籠包回應一眾「蟹」粉訴求，推出八道時令蟹粉佳餚，務求要一眾「蟹粉」過足蟹癮，盡興而歸。當中包括翡翠經典，皮、肉、湯汁完美協調的「蟹粉小籠包」；隻隻餡香湯鮮，生煎的「蟹粉鍋貼」；還有師父現場即叫即拉，拌以足1.5両蟹粉及即炸蔥油的「蟹粉拌蔥油毛細麵」。其他經典菜餚還有「蟹粉豆苗」、「芙蓉蟹粉蟹肉賽螃蟹」、「蟹粉豆腐煲」、「鮑魚蟹粉撈飯」及「蟹粉蝦球鍋巴」，讓大家可大飽口福。
除了推出蟹粉佳餚外，翡翠更加推首個《蟹粉香撲下午茶餐》，饕客更可一口氣享用由前菜、點心到主食等多達13道佳餚，除了多款經典招牌美點菜式外，更可品嘗多款全新蟹粉美饌，包括必試招牌「蟹粉小籠包」、集經典及創新於一身的「芙蓉蟹粉蟹肉賽螃蟹」及「蟹粉鍋貼」，亦可品嚐滿有鑊氣的精裝「鮑魚蟹粉撈飯」！套餐並配上2杯秋冬特飲。翡翠拉麵小籠包更以低至75折優惠推出不同套餐以供選擇，包括：蟹粉香撲嚐鮮4人餐及蟹粉香撲盛宴4人餐。會員可享最多$100折扣優惠。（指定分店供應）
分店資料: https://bit.ly/3uPM4N3
日報
翡翠拉麵小籠包 八道精繳蟹粉佳餚
秋意漸濃，又是品嘗大閘蟹的時令季節，翡翠拉麵小籠包回應一眾「蟹」粉訴求，推出八道時令蟹粉佳餚，務求要一眾「蟹粉」過足蟹癮，盡興而歸。當中包括翡翠經典，皮、肉、湯汁完美協調的「蟹粉小籠包」；隻隻餡香湯鮮，生煎的「蟹粉鍋貼」；還有師父現場即叫即拉，拌以足1.5両蟹粉及即炸蔥油的「蟹粉拌蔥油毛細麵」。其他經典菜餚還有「蟹粉豆苗」、「芙蓉蟹粉蟹肉賽螃蟹」、「蟹粉豆腐煲」、「鮑魚蟹粉撈飯」及「蟹粉蝦球鍋巴」，讓大家可大飽口福。