翡翠飲食集團 新春美饌迎兔年 多款賀年新春糕點盆菜迎新歲

為迎接癸卯兔年，翡翠拉麵小籠包推出多道期間限定特色賀年美饌。首先推介以貢品珍菌 – 黑虎掌入饌的「黑虎掌小籠包」；以及外型呈元寶形狀，寓意橫財就手，飽滿過肥年的「橫財就手 - 紅燒蹄膀」。

新春期間（1月22日年初一開始供應）更將推出寓意「越撈越旺」的「風生水起 - 撈起撈喜」，希望為來年帶來好運與財富。撈起食材豐富，除了煙三文魚和鮑魚外還配合色彩繽紛的鮮蔬，如意大利黃瓜絲、紫椰菜絲、柚子肉等！再加入精心調製的檸香冰梅蘋果醬汁，食落清爽開胃。翡翠拉麵小籠包亦準備了不同的新年賀年套餐，方便大家與親朋好友聚首一堂，享用傳統上海賀年菜。

翡翠潮州小廚亦準備了一系列新春應節佳餚，將於 2023 年 1 月 13 至 31 日開始供應，推介菜式有：年年有餘 - 鮑魚扣花菇，另有多款限定賀年開運菜式包括橫財就手 - 紅燒髮菜元蹄、蝦蝦大笑–茄汁蝦 碌、金雞報喜-蒜香風沙雞、發財好市-髮菜蠔豉瑤柱甫及花開富貴-XO 翡翠炒帶子花枝 片。還有百花鳳凰-蟲草花螺頭燉雞湯。翡翠飲食集團更再度推出「滬式鮑魚花膠盆菜」，適合一家團聚、摯愛親朋好友享用。

持匯豐信用卡獨家享有全期 85 折優惠！由即日起至 1 月 12 日預訂各款盆菜均可享早鳥9折優惠！為答謝粉絲支持，預訂每個盆菜均可獲贈$300 翡翠現金優惠券。於新年期間到翡翠分店堂食光顧，即可免費獲贈女神明禎的年曆卡、揮春或翡翠版利是封；數量有限，送完即止。

翡翠廚藝團隊精心巧製多款新春賀年糕點，包括大受好評的瑤柱蘿蔔糕、首度推出秘製瑤柱芋頭糕、日本沖繩黑糖糕及日本十勝紅豆糕，想一次品嘗多款糕品人士，則可選購新推出之「賀歲年糕禮盒」，賀年糕點於指定百佳、Apita、Uny、銅鑼灣 Sogo 及各大翡翠分店有售，翡翠會員及滙豐信用卡獨家享有新春 7 折優惠！