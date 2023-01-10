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2023-01-10 07:30:00
日報

翡翠飲食集團 新春美饌迎兔年 多款賀年新春糕點盆菜迎新歲

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為迎接癸卯兔年，翡翠拉麵小籠包推出多道期間限定特色賀年美饌首先推介以貢品珍菌黑虎掌入饌的「黑虎掌小籠包」以及外型呈元寶形狀寓意橫財就手，飽滿過肥年的「橫財就手 - 紅燒蹄膀」。

新春期間（122日年初一開始供應）更將推出寓意「越撈越旺」的「風生水起 - 撈起撈喜」，希望為來年帶來好運與財富。撈起食材豐富，除了煙三文魚和鮑魚外還配合色彩繽紛的鮮蔬，如意大利黃瓜絲、紫椰菜絲、柚子肉等！再加入精心調製的檸香冰梅蘋果醬汁，食落清爽開胃翡翠拉麵小籠包亦準備了不同的新年賀年套餐，方便大家與親朋好友聚首一堂，享用傳統上海賀年菜。

翡翠潮州小廚亦準備了一系列新春應節佳餚，將於 2023 1 13 31 日開始供應推介菜式有：年年有餘 - 鮑魚扣花菇，另有多款限定賀年開運菜式包橫財就手 - 紅燒髮菜元蹄、蝦蝦大笑茄汁蝦 碌、金雞報喜-蒜香風沙雞、發財好市-髮菜蠔豉瑤柱甫及花開富貴-XO 翡翠炒帶子花枝 。還有百花鳳凰-蟲草花螺頭燉雞湯。翡翠飲食集團更再度推出「滬式鮑魚花膠盆菜」適合一家團聚、摯愛親朋好友享用。

持匯豐信用卡獨家享有全期 85 折優惠！由即日起至 1 12 日預訂各款盆菜均可享早鳥9折優惠！為答謝粉絲支持，預訂每個盆菜均可獲贈$300 翡翠現金優惠券。於新年期間到翡翠分店堂食光顧，即可免費獲贈女神明禎的年曆卡、揮春或翡翠版利是封；數量有限，送完即止。

翡翠廚藝團隊精心巧製多款新春賀年糕點，包括大受好評的瑤柱蘿蔔糕、首度推出秘製瑤柱芋頭糕、日本沖繩黑糖糕及日本十勝紅豆糕，想一次品嘗多款糕品人士，則可選購新推出之「賀歲年糕禮盒」，賀年糕點於指定百佳、ApitaUny、銅鑼灣 Sogo 及各大翡翠分店有售，翡翠會員及滙豐信用卡獨家享有新春 7 折優惠

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