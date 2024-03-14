翹晉科技推動LEI與數據溯源融合 打造可信數字基建新生態

翹晉科技有限公司應邀加入全球溯源中心的合作共建，基於全球溯源中心數字經濟公共基礎設施，探索「溯源+LEI跨境身份驗證」應用場景，結合全球法人識別編碼（LEI）的創新探索，實現人員資訊、職業資格等轉換為符合香港政府與機構要求的可信數位身份，提升資料的可信度和安全性，實現內地赴港工作、求學等人員資訊快速認證，推動兩地電子身份互聯互通，在兩地相關法律框架下，探索可信數位身份在跨境金融、跨境人員流動、跨境就醫、國際仲裁中的創新應用，促進港澳法規銜接實現突破，達成在跨境資訊流轉方面的「併船出海」。

翹晉科技有限公司創辦人及行政總裁陳婉華在會議上表示，非常感謝全球法人識別編碼基金會（GLEIF）為全球提供了一個如此先進、高效的身份識別工具。她表示香港作為一個國際金融中心和科技創新的熱土，企業對於身份識別和資料安全的需求尤為迫切。全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證的出現，正是回應了這一需求，它不僅可以確保企業資訊的真實性和完整性，還能提升企業在全球範圍內的信任度和認可度。

由於香港和內地在法律、標準、體系等方面的差異，數位化產業和跨境交易等存在一些壁壘，比如在跨境身份資料驗證方面缺乏有效、統一的手段，企業需要一種快速、準確、可靠的身份識別方式來證明自己的合規性和信譽度。全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證正是這樣一種工具，它能夠幫助香港企業在全球範圍內建立起良好的信任基礎，從而贏得更多的商業機會。比如，內地居民來港求學、就業、法律糾紛等，全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證能夠有效識別企業身份，並同時保證企業身份真實性，能夠為跨境場景下的企業和個人提供更加安全、高效的身份識別解決方案，推動兩地商貿、文旅、生活的創新和發展。