翹晉科技推動LEI與數據溯源融合 打造可信數字基建新生態

全球溯源中心戰略合作簽約活動在廣州南沙融通大廈舉行。翹晉科技有限公司創辦人及行政總裁、香港公匙基建論壇主席陳婉華、全球法人識別編碼基金會（GLEIF）CEO Stephan Wolf、大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑、北京國家金融標準化研究院經理李如林等參與簽約活動。南沙開發區黨工委副書記謝偉見證簽約，南沙開發區政研室、南沙開發區市場監管局、南沙開發區港澳辦參加簽約活動。
翹晉科技有限公司應邀加入全球溯源中心的合作共建，基於全球溯源中心數字經濟公共基礎設施，探索「溯源+LEI跨境身份驗證」應用場景，結合全球法人識別編碼（LEI）的創新探索，實現人員資訊、職業資格等轉換為符合香港政府與機構要求的可信數位身份，提升資料的可信度和安全性，實現內地赴港工作、求學等人員資訊快速認證，推動兩地電子身份互聯互通，在兩地相關法律框架下，探索可信數位身份在跨境金融、跨境人員流動、跨境就醫、國際仲裁中的創新應用，促進港澳法規銜接實現突破，達成在跨境資訊流轉方面的「併船出海」。
翹晉科技有限公司創辦人及行政總裁陳婉華在會議上表示，非常感謝全球法人識別編碼基金會（GLEIF）為全球提供了一個如此先進、高效的身份識別工具。她表示香港作為一個國際金融中心和科技創新的熱土，企業對於身份識別和資料安全的需求尤為迫切。全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證的出現，正是回應了這一需求，它不僅可以確保企業資訊的真實性和完整性，還能提升企業在全球範圍內的信任度和認可度。
由於香港和內地在法律、標準、體系等方面的差異，數位化產業和跨境交易等存在一些壁壘，比如在跨境身份資料驗證方面缺乏有效、統一的手段，企業需要一種快速、準確、可靠的身份識別方式來證明自己的合規性和信譽度。全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證正是這樣一種工具，它能夠幫助香港企業在全球範圍內建立起良好的信任基礎，從而贏得更多的商業機會。比如，內地居民來港求學、就業、法律糾紛等，全球法人識別編碼(LEI)+數位憑證能夠有效識別企業身份，並同時保證企業身份真實性，能夠為跨境場景下的企業和個人提供更加安全、高效的身份識別解決方案，推動兩地商貿、文旅、生活的創新和發展。
全球法人識別編碼基金會（GLEIF）CEO Stephan Wolf 表示，在全球化的今天，企業法人的身份識別變得尤為重要。無論是參與跨境交易，還是在全球金融市場中謀求發展，一個唯一、可信的身份識別碼都是企業不可或缺的「護照」。LEI+數位憑證不僅是一個簡單的識別碼，它更是一個融合了先進技術的身份驗證工具。通過先進的加密演算法和嚴格的資料管理，LEI+數位憑證能夠確保企業資訊的真實性和完整性，防止資訊被篡改或冒用。這對於香港和內地的企業來說，意味著在國際舞臺上有了更加堅實的信任基礎和商貿機會。
徐于棋先生指出，全球溯源中心是南沙在全國首創標誌性制度創新成果，以“共建共用、真實安全、開放便利”為基本原則，致力於將物品信息轉化為數據生產資料，支援數據要素全球高效有序流通，服務於產業數字化、數字產業化和數據價值化，面向全球政府、企業、消費者平等開放使用。
值得一提的是，本次活動也見證了翹晉科技有限公司為香港地區第一家LEI驗證機構的誕生，標誌著翹晉科技有限公司正式成為全球企業身份治理、國家LEI應用實施路線圖的重要參與方。此次簽約不僅彰顯了LEI驗證服務在大灣區的重要性，也將為港澳企業跨境交易提供了在全球範圍內提升身份認可度和可信度的有力支持。
全球法人識別編碼基金會由金融穩定理事會於2014年6月創立，是一家全球化的非營利組織，總部位於瑞士巴塞爾，旨在支援法人機構識別編碼（LEI）的實施與應用，致力於聯合提升全球金融市場內部的透明度。GLEIF為全球提供LEI索引，是全球唯一能提供開放式、標準化、高品質的法人機構參考資料的線上資源的組織。