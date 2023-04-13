聖保羅書院170周年歷史及文化展覽 校友感恩承先籲學弟齊服務香港

聖保羅書院即日起至4月16日，於中環街市一樓舉辦籌備四載的「城中先驅．啟迪後賢」主題展覽，慶祝該校創立170年。公眾可免費入場，透過六個展區了解該校如何本着「人人為我，我為人人」精神，培育無數人才為香港過去、現在及未來的發展作貢獻。

展覽揭幕當日（4月8日），港台前助理廣播處長張文新、勞工處副處長馮浩賢、海洋公園行政總裁黃嗣輝及感染及傳染病專科醫生曾祈殷等4名聖保羅書院知名校友分享感受，4人指母校「人人為我，我為人人」的精神成為他們畢生座右銘，其中張文新又以展覽主題「城先．啟後」鼓勵在校師弟，強調母校傑出校友輩出，固然是珍貴資產，更「相信新一代只要有信心、理念和vision（視野），一定能青出於藍勝於藍」地服務社會。眾人也寄語師弟們要謹遵母校傳統，貢獻香港。

聖保羅書院校友之一天文台前台長岑智明也表示，受益於聖保羅書院有教無類的自由學風，讓中三時受眼疾困擾的他，最終踏上科學之路，其中最感念的是中五時的老師程介明（後曾任港大前副校長）。岑指，當年獲恩師介紹一些深入淺出的科普讀物，啟發他明白物理也可以很有趣，讓他決志攻讀物理，之後才有機會加入天文台，最終晉升為台長。

岑智明近年致力回饋母校，除協助聖保羅書院的綠色校園建設外，早前又組織不少專家為母校舉辦講座，向師弟們講解氣候變化的影響，岑表示：「非常欣喜聖保羅書院率先將氣候變化、可持續發展等課題列為高中必修核心科目的學校。」

為向公眾呈現未來新校舍，家族四代皆受業於聖保羅書院的陳承澤，便帶領包括兒子在內的8名在校師弟組成Minecraft Team，花了三年多時間，以3D遊戲方式向市民介紹母校未來新貌。陳承澤表示，製作過程中感受最深是一眾師弟的熱情和力臻完美的態度。

肩負策展重任的聖保羅書院助理副校長黃煒鍶表示，展覽動員逾400師生校友製作，雖因疫情延至今年始與公眾見面，卻也有更充裕時間準備，例如呼應聖保羅書院170周年為主軸，共邀請了170位校友、嘉賓和退休教師完成訪問，讓展覽內容更立體豐富。