聖公會呂明才中學中一資訊日

聖公會呂明才中學早前舉辦「中一資訊日」，幫助小學生與家長了解校園環境及入學申請詳情。黃邵文校長首先在簡介會中闡明「培育領袖」「激發潛能」「侍主愛人」三大校訓核心。其後黃承彬副校長介紹課程架構與教學特色，林弟老師詳解中一自行分配學位報名流程及注意事項。家長與學生隨後參觀校園，體驗聖誕裝飾工作坊等互動環節，並透過問答環節獲教師耐心解惑。校方公布，中一自行分配學位申請表已上載校網，提交期為2026年1月2日至16日；中一至中四插班申請詳情，請於2026年6月瀏覽校網查詢。

聖公會呂明才中學

地址：薄扶林華富邨華富道57號

電話：2551 4121

