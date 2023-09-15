聖安娜復刻傳統港式西餅成功喚起港人懷舊情懷，並進一步將美好回憶放大，推出放大版「黃梅花籃」蛋糕，今個中秋節和親朋好友分享兼重溫美味回憶。「黃梅花籃」為十大懷舊西餅第一位，人氣高企；放大版「黃梅花籃」直徑約5吋，表層鋪上厚厚的黃梅果醬啫喱及忌廉，外圍沾上烤焗過的椰絲，酸甜得來帶着清新滋味，蛋糕夾層亦改良加入雜果配上鬆軟的海綿蛋糕。現已於全線分店及聖安娜網店發售，10月4日前均可享優惠價$98/個，一起與家人朋友細味舊日回憶，將往日情懷傳承予下一代。
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日報
聖安娜延續經典港式情懷 「放大」花籃雜果蛋糕
聖安娜復刻傳統港式西餅成功喚起港人懷舊情懷，並進一步將美好回憶放大，推出放大版「黃梅花籃」蛋糕，今個中秋節和親朋好友分享兼重溫美味回憶。「黃梅花籃」為十大懷舊西餅第一位，人氣高企；放大版「黃梅花籃」直徑約5吋，表層鋪上厚厚的黃梅果醬啫喱及忌廉，外圍沾上烤焗過的椰絲，酸甜得來帶着清新滋味，蛋糕夾層亦改良加入雜果配上鬆軟的海綿蛋糕。現已於全線分店及聖安娜網店發售，10月4日前均可享優惠價$98/個，一起與家人朋友細味舊日回憶，將往日情懷傳承予下一代。