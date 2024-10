香港特別行政區 - 2024年10月24日 - 聯調辦蕭司徒潔太平紳士 JP MBE 培訓中心(「中心」)在慶祝祖國75周年和香港回歸祖國27周年之際,於 2024 年 10 月 24 日成功舉行開幕典禮,該中心的成立是加強香港調解培訓和調解員認證,以及加強香港作為國際調解中心的角色的重要一步。這次開幕標誌著我們不斷努力推廣調解作為爭議解決的主要方法的一個重要里程碑,符合香港政府將香港發展成為「區域國際法律和爭議解決服務中心」的願景。



聯調辦蕭司徒潔太平紳士MBE培訓中心開幕典禮 JMHO 董事會成員合照

聯調辦蕭司徒潔太平紳士MBE培訓中心開幕典禮-開幕典禮主禮嘉賓

感謝我們的支持者



「中心」的成立有賴於以下貢獻者的慷慨支持:



- 黃燿佳先生贊助九龍城福至大廈逾3,000平方呎的商舖物業。



- 為紀念已故蕭司徒潔 JP, MBE, (*詳見以下生平) 其親友資助了中心的裝修工程。



我們向所有致力於透過調解,培養和平與諒解文化的捐助者和支持者表示最衷心的感謝。



開幕典禮主禮嘉賓包括:



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教



前高等法院上訴法庭副庭長楊振權法官 GBS



終審法院林文瀚常任法官



香港律政司副司長張國鈞先生SBS JP



香港立法會議員(法律界)林新強太平紳士



香港立法會議員及香港國際公益法律服務協會會長何君堯BBS JP



香港律師會會長湯文龍律師



香港大律師公會副主席毛樂禮資深大律師



香港女工商及專業人員聯會會長杜珠聯律師



福至大廈主席黃耀佳先生



蕭詠仁先生



聯調辧主席蕭詠儀太平紳士



蕭永豐先生



聯調辧主席蕭詠儀太平紳士先發表歡迎辭,她很高興可以在以她媽媽命名的聯調辦培訓中心開幕典禮中,見到各位業界的精英 the cream of the crop撥冗光臨,她代她媽媽和聯調辦所有董事,向大家嘉賓致以最衷心的多感謝。今年係慶祝祖國75周年和香港回歸祖國27周年,特首李家超係剛發表的《施政報告》中,銳意要將香港打造成「區域國際法律及爭議解決服務中心」,「加強推動調解服務」並將在舊灣仔警察總部設立「國際調解院」總部,政府繼續推進「社區調解先導計劃」,這個中心的成立,便是響應特首施政報告的倡議。同時感恩聯調辧的開幕,吸引到超過十多個來自一帶一路國家的調解中心代表致賀詞,證明聯調辧是可擔當「超級聯聯繫人」的角色。



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教稱,溝通和調解的意義在於願意耹​​聽的耳朶和開放的心態。他深信互相理解與信任才能解決爭議,爭議的結果是雙贏還是雙輸,是取決於我們的生活態度。



香港律政司副司長張國鈞先生 SBS JP稱,聯調辦自成立以來,一直致力協助推動以調解方式解決爭議。除了舉辦講座和培訓外,聯調辦亦為司法機構提供非牟利調解服務。培訓中心的開幕是聯調辦工作的又一里程碑。他很高興看到在座各位作出的無私奉獻,特別是黃燿佳工程師在場地上的慷慨贊助。今年《施政報告》提到,政府會推出「社區調解先導計劃」,增加培訓,以期把調解文化帶入社區。他期望能與聯調辦以至社會各界攜手合作,共同將香港打造成區域國際法律及爭議解決服務中心。



香港立法會議員及香港國際公益法律服務協會會長何君堯 BBS JP表示,調解就是一人退一步海闊天空,政府現推出一系列措施,包括國際調解院,就是希望香港這個彈丸之地,能聚集有才華的人,覆蓋全世界,以達到以和為貴的效果。很快的將來,會與聯調辦合作,在大灣區推廣調解。



香港律師會會長湯文龍律師見到培訓中心的成立很是感動,蕭司徒潔太平紳士多年來熱心公益,擔任過保良局主席,致力拓展教育同兒童福利等,為社會作出很大貢獻。他很尊敬這位前輩,他相信蕭太平紳士服務社會的精神,將會透過培訓中心延續落去。表示「通過人才培訓,我們可以協助社會各界以和平嘅方式解決爭議,構建一個和諧穩定、安居樂業嘅社會。」



香港大律師公會副主席毛樂禮資深大律師,他代表香港大律師公會祝賀聯合調解熱線辦事處在土瓜灣開設最新的培訓中心。培訓中心以聯調辦主席已故母親蕭司徒潔太平紳士的名字命名,是聯調辦輝煌歷史的最新篇章,也見證了蕭女士在推動聯調辦工作方面所做出的傑出貢獻。聯調辦現已成立 14 年,在推動香港使用調解作為爭議解決手段方面發揮了核心作用。作為成員組織,香港大律師公會對聯調辦的成就感到自豪,並期待未來進一步合作,最終目標是將調解放在適當的位置,作為快速有效解決爭議的系統的一個組成部分。



香港女工商及專業人員聯會會長杜珠聯律師表示,調解在工商領域是重要的解決爭議渠道,望將來大家可以合作,推動用調解來解決貿易糾紛,促進和諧。



中心的意義



「中心」的成立,是與行政長官2024施政報告中所提出的措施是一致的,旨在強調將香港發展成為「區域國際法律及爭議解決服務中心」,同時推廣調解服務。聯調辦一眾董事會成員(詳見附件)歡迎行政長官在《2024 年施政報告》中提出一系列有關推動香港調解發展的措施,我們相信這些措施將有效促進香港調解服務的發展,完善調解專業的本地評審制度和紀律事宜,進一步鞏固香港作為國際調解中心的地位。聯調辦讚揚建立體育爭議解決制度,以及政府帶頭在政府合約中納入調解條款,並鼓勵私人機構參考和採用此類條款。



透過加強推廣調解服務,我們積極支持政府致力於提升調解專業的本地認證和紀律制度。該中心將提供全面的培訓計劃,旨在為來自社會上不同背景和專業界別的調解員,提供處理各種爭議所需的技能。



*已故蕭司徒潔 JP, MBE生平



領導香港多個慈善團體的香港慈善蕭司徒潔女士去世,享年92歲。



行政長官李家超帶領大家悼念蕭司徒潔女士,並表示蕭司徒潔女士是一位備受尊敬的慈善家,畢生致力於公益事業,為慈善事做出了傑出貢獻。



李說,他對蕭司徒潔女士的去世「深感哀悼」。他補充說:「她的高尚品德、同情心和無私奉獻使她成為值得欽佩和效仿的社會榜樣。」



蕭司徒潔女士於1950年與建築大亨蕭漢森先生結婚。



她領導社會服務慈善機構保良局、香港公益金和香港華人婦女會,在教育、婦女、兒童服務等領域開展了新的措施。



她也為慈善事業籌集資金,為無數各界人士提供了善意和救濟。



蕭司徒潔女士孜孜不倦地熱心公益,自強不息,堅信長者應終身學習,與時俱進。



蕭司徒潔女士是香港長者的教育的先驅,並於2006年成立香港第三齡大學網絡,幫助長者盡享晚年。



此網絡...鼓勵退休人士終身學習,透過義務工作回饋社會。