肺癌治療選擇多 合併方案發揮最大療效

2021年本港肺癌致死個案共4,037人，佔癌症死亡人數26.7%，在癌症家族中堪稱頭號殺手。癌症雖可怕，但隨著先進醫藥發展，治癌技術及藥物不斷推陳出新，腫瘤科醫生善用各種治癌方法作個人化治療，均有效地提升治療效果，增加病人的存活率。 數十年前令人束手無策的癌症，如今已不斷出現創新且有效的治療方法。治療方法選擇多，醫生便須考量不同因素以判斷最適合的方案。臨床腫瘤科專科醫生唐美思醫生稱，首先要考量病人的癌症期數，早期癌症首選以外科手術切除腫瘤；中後期癌症可以採用放射治療（電療）及化療，或再加上標靶治療或免疫治療以加強效果。

按肺癌種類採取不同治療 至於佔肺癌新症近6成的末期（第四期）病人，唐美思醫生表示會按肺癌的不同種類採取不同的治療，包括化學療法（化療）、標靶治療及免疫治療等。其中佔8成以上的非小細胞肺癌，會先透過分子檢測，以次世代基因定序（Next Generation Sequencing，NGS）找出基因突變的種類，再對症下藥，處方與該基因突變對應的標靶藥；若未能確認基因突變或未有相對應的標靶藥，便可考慮化療或免疫治療。 除了傳統的化療外，標靶及免疫治療是近年較新又較常用的肺癌療法。「標靶及免疫治療的藥物原理截然不同，以現時佔基因突變近60%的EGFR為例，病人的癌細胞會倚賴EGFR分子的訊息傳遞而生長，其對應的標靶藥透過阻截受體和訊息傳遞，控制腫瘤生長速度；至於免疫治療的藥物原理，是揭發癌細胞『蒙騙』免疫系統而得以進入人體的『假證件』，令免疫系統再次產生對抗癌細胞的免疫力。」唐美思醫生說。

標靶藥對應基因突變愈來愈多 各種癌症療法各有優勢，唐美思醫生認為新療法未必比舊的好，醫生會根據病人的病情，選擇最合適的治療方案，十分個人化；也可以合併不同的療法，例如以化療藥物配合免疫治療藥物，數據顯示能夠加強治療效果。病人或許會擔心藥物用得愈多，副作用反應愈大，其實醫生會按情況調整劑量，而且現時已有紓緩副作用的配套藥物如止嘔藥、增白血球藥等，病人毋須太抗拒治療癌症藥物。 唐美思醫生十多年前有位中年男病人，確診肺癌後採用第一線化療藥物及標靶藥治療，病情得到控制。惟數年後療效開始下降，便處方第二線化療藥，數年間接受了108個化療療程，開始出現抗藥性後經基因突變檢測確定為ALK突變，便轉用標靶治療，前後存活期達10年。「可惜當年標靶藥物未如今日的先進；否則這位病人可能存活更久。但未來標靶藥可對應的基因突變種類應會愈來愈多，相信癌症病人的存活率也會愈來愈高。」