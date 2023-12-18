熱門搜尋:
黎智英 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2023-12-18 07:30:00

肺癌治療選擇多 合併方案發揮最大療效

分享：
肺癌治療選擇多 合併方案發揮最大療效

肺癌治療選擇多 合併方案發揮最大療效

2021年本港肺癌致死個案共4,037人，佔癌症死亡人數26.7%，在癌症家族中堪稱頭號殺手。癌症雖可怕，但隨著先進醫藥發展，治癌技術及藥物不斷推陳出新，腫瘤科醫生善用各種治癌方法作個人化治療，均有效地提升治療效果，增加病人的存活率。

數十年前令人束手無策的癌症，如今已不斷出現創新且有效的治療方法。治療方法選擇多，醫生便須考量不同因素以判斷最適合的方案。臨床腫瘤科專科醫生唐美思醫生稱，首先要考量病人的癌症期數，早期癌症首選以外科手術切除腫瘤；中後期癌症可以採用放射治療（電療）及化療，或再加上標靶治療或免疫治療以加強效果。

 

按肺癌種類採取不同治療

至於佔肺癌新症近6成的末期（第四期）病人，唐美思醫生表示會按肺癌的不同種類採取不同的治療，包括化學療法（化療）、標靶治療及免疫治療等。其中佔8成以上的非小細胞肺癌，會先透過分子檢測，以次世代基因定序Next Generation SequencingNGS）找出基因突變的種類，再對症下藥，處方與該基因突變對應的標靶藥；若未能確認基因突變或未有相對應的標靶藥，便可考慮化療或免疫治療。

除了傳統的化療外，標靶及免疫治療是近年較新又較常用的肺癌療法。「標靶及免疫治療的藥物原理截然不同，以現時佔基因突變近60%EGFR為例，病人的癌細胞會倚賴EGFR分子的訊息傳遞而生長，其對應的標靶藥透過阻截受體和訊息傳遞，控制腫瘤生長速度；至於免疫治療的藥物原理，是揭發癌細胞蒙騙』免疫系統而得以進入人體的『假證件』，令免疫系統再次產生對抗癌細胞的免疫力。」唐美思醫生說。

Ad Block

 

標靶藥對應基因突變愈來愈多

各種癌症療法各有優勢，唐美醫生認為新療法未必比舊的好，醫生會根據病人的病情，選擇最合適的治療方案，十分個人化；也可以合併不同的療法，例如以化療藥物配合免疫治療藥物，數據顯示能夠加強治療效果。病人或許會擔心藥物用得愈多，副作用反應愈大，其實醫生會按情況調整劑量，而且現時已有紓緩副作用的配套藥物如止嘔藥、增白血球藥等，病人毋須太抗拒治療癌症藥物。

唐美思醫生十多年前有位中年男病人，確診肺癌後採用第一線化療藥物及標靶藥治療，病情得到控制。惟數年後療效開始下降，便處方第二線化療藥，數年間接受了108個化療療程，開始出現抗藥性後經基因突變檢測確定為ALK突變，便轉用標靶治療，前後存活期達10年。「可惜當年標靶藥物未如今日的先進；否則這位病人可能存活更久。但未來標靶藥可對應的基因突變種類應會愈來愈多，相信癌症病人的存活率也會愈來愈高。」

Ad Block
臨床腫瘤科專科唐美思醫生

臨床腫瘤科專科唐美思醫生

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受