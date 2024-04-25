自信向前 持續增值突破界限

在這個迅速變化的時代，社會對於我們在知識、工作技能上的要求都不再單一。「上一輩能在一間公司安身立命，在同一個崗位工作至退休都是平常事。但現在的社會變得很快，不同的工種隨時都有可能被淘汰。因此，持續進修、自我增值，才能永遠保持競爭力。」仁愛堂YES培訓學院總主任在黃愛稀在教育領域工作十多年，見證著市場需求的轉變。
YES在2011年成立，一直秉持著「助人自助，終身學習」的宗旨，為社會人士及業界提供不同類型的體驗課程，令大眾得到適切的專業培訓，幫助大家在市場上找到屬自己的一席位。在過去的十多年裡，學院經歷了快速的成長和發展。透過不斷調整和擴展自身的服務範圍，以滿足社會對不同領域專業培訓的需求。
多元化課程選擇 探索無限可能
YES開辦之課程以「職業導向」為主軸，內容非常多元化，包括專業護理、中醫養生、藝術及生活技能等等，涵蓋不同範疇。學院現時有6個護理課程獲得「香港學術及職業資歷評審局」的第二級別資歷架構認可，每年持續為超過2,000人提供進修課程，畢業人數在2021更以倍數增長，達25,000人。
另外，YES亦積極求新求變，持續發掘新種類的課程。黃愛稀笑言，「想幫助學生提高競爭力，課程自然需要不斷更新。」正好，學院近日就與本地獸醫集團合作，推出包括獸醫助護在內等等寵物護理課程。「試想想，現在連寵物也有專屬的醫療保險，不少人也視家中的愛寵如親人一般。寵物醫療的需求，和人類一樣重要。回應市場需求，一直都是我們的服務的核心。」與此同時，學院亦會不時舉辦不同主題的工作坊、體驗班等等，提供多元化的服務體驗。
課程要連系社會需求
過去三年的疫情記憶猶新，各界亦因此認知到不同護理崗位的重要性，以及前線人手不足問題的嚴峻性。黃愛稀表示，YES提供的課程中，護理類課程一向都最為熱門；而可申請持續進修基金之課程如醫護支援人員、職業治療助理、診所助護及保健員等等當然更為搶手。同時，亦有不少人受疫情啟發去修讀相關課程入行。
除了希望透過培訓吸引新人入行，紓緩前線人手問題，學院課程亦照顧到在職護理人員進修的需求，以及幫助他們接收業界最新資訊。仁愛堂YES培訓學院是香港護士管理局審批為可提供持續護理教育(CNE)學分之認可機構之一，代表在職護士在學院進修指定課程即可獲得相應學分。
自我不設限 以心態為先
「日常我們都會收到各式各樣的課程查詢，當中最常遇到的問題之一，就是『課程有沒有年齡上限？』」黃愛稀續道，「當然沒有！今時今日，就算六十歲仍是一個非常有活力的年齡，最重要的是相信自己仍然有學習新事物的能力。」曾在YES修讀護理員課程的林女士，坦言，過往她和很多人一樣，對護理行業有所抗拒。「但我覺得別人做到的事，我也可以做得到！」她更表示，在親身接觸不少長者院友後，便覺得這是一件有意義的工作。」
增進不同領域的知識，是永不過時的資產。無論是剛踏入職場的新人，還是想在職業生涯中轉型升級，仁愛堂YES培訓學院都希望成為大家在職場路上的一份助力，助大家走得更高更遠。