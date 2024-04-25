自信向前 持續增值突破界限

在這個迅速變化的時代，社會對於我們在知識、工作技能上的要求都不再單一。「上一輩能在一間公司安身立命，在同一個崗位工作至退休都是平常事。但現在的社會變得很快，不同的工種隨時都有可能被淘汰。因此，持續進修、自我增值，才能永遠保持競爭力。」仁愛堂YES培訓學院總主任在黃愛稀在教育領域工作十多年，見證著市場需求的轉變。



YES在2011年成立，一直秉持著「助人自助，終身學習」的宗旨，為社會人士及業界提供不同類型的體驗課程，令大眾得到適切的專業培訓，幫助大家在市場上找到屬自己的一席位。在過去的十多年裡，學院經歷了快速的成長和發展。透過不斷調整和擴展自身的服務範圍，以滿足社會對不同領域專業培訓的需求。

多元化課程選擇 探索無限可能

YES開辦之課程以「職業導向」為主軸，內容非常多元化，包括專業護理、中醫養生、藝術及生活技能等等，涵蓋不同範疇。學院現時有6個護理課程獲得「香港學術及職業資歷評審局」的第二級別資歷架構認可，每年持續為超過2,000人提供進修課程，畢業人數在2021更以倍數增長，達25,000人。



另外，YES亦積極求新求變，持續發掘新種類的課程。黃愛稀笑言，「想幫助學生提高競爭力，課程自然需要不斷更新。」正好，學院近日就與本地獸醫集團合作，推出包括獸醫助護在內等等寵物護理課程。「試想想，現在連寵物也有專屬的醫療保險，不少人也視家中的愛寵如親人一般。寵物醫療的需求，和人類一樣重要。回應市場需求，一直都是我們的服務的核心。」與此同時，學院亦會不時舉辦不同主題的工作坊、體驗班等等，提供多元化的服務體驗。