自由黨全力支持《維護國家安全條例草案》

對於特區政府正式將《維護國家安全條例草案》刊憲並提交立法會審議，自由黨表示全力支持，並十分認同要盡快完成立法工作。 特區政府在《基本法》第二十三條立法進行公眾諮詢期間，充分地向社會各界解說立法建議，並獲得超過98％市民支持及提出正面的意見，可見立法建議獲得市民大眾支持。 自由黨強調，《基本法》第二十三條立法是香港特區的憲制責任，正如特首李家超表示，「早一日完成立法，就早一日維護國家安全」，同時立法也有其實際需要，因切實關乎了香港特區的民生福祉和經濟發展。

在 2019 年香港特區爆發「黑暴」，有反中亂港分子勾連外部勢力策動港版「顏色革命」，以致社會大亂，當時民生和營商都大受影響，幸得中央果斷出手訂立《香港國安法》，加上警方堅定執法，社會才終於撥亂反正，市民得以過回安穩生活，各行各業恢復正常經營，人們的生命和財產獲保障。 加上，現今地緣政治複雜多變，國安風險無日無之，手法層出不窮，威脅可能突如其來，政府必須盡早完成立法，堵塞國家安全的缺口。 正如特區政府在立法諮詢文件中表明，《基本法》第23條立法是以英國、美國、澳洲、加拿大、新西蘭及新加坡等6個主要普通法國家的維護國家安全法例作參考，借鑒切合香港實際情況的普通法實踐經驗，而提出立法建議。由此可見，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利和責任，也是國際慣例，並非香港特區獨有。

自由黨強調《基本法》第23條立法，針對的是極少數危害國家安全的人，而非市民大眾，奉公守法的人不會誤墮法網。香港是一個法治社會，只要沒有從事危害國家安全的行為，中外企業正當經營的合法權益是不會受到任何影響，人權和自由一樣受到法律充分保障，並沒有削減。 立法會就《維護國家安全條例草案》進行首讀，正式開展審議法例程序，而自由黨黨魁張宇人議員是《條例草案》法案委員會成員之一，自由黨所有立法會議員都會全力參與立法相關工作，確保立法能夠高效地完成，為香港特區構築更堅實的國安法律屏障。