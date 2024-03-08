自由黨全力支持《維護國家安全條例草案》

對於特區政府正式將《維護國家安全條例草案》刊憲並提交立法會審議，自由黨表示全力支持，並十分認同要盡快完成立法工作。
特區政府在《基本法》第二十三條立法進行公眾諮詢期間，充分地向社會各界解說立法建議，並獲得超過98％市民支持及提出正面的意見，可見立法建議獲得市民大眾支持。
自由黨強調，《基本法》第二十三條立法是香港特區的憲制責任，正如特首李家超表示，「早一日完成立法，就早一日維護國家安全」，同時立法也有其實際需要，因切實關乎了香港特區的民生福祉和經濟發展。
在 2019 年香港特區爆發「黑暴」，有反中亂港分子勾連外部勢力策動港版「顏色革命」，以致社會大亂，當時民生和營商都大受影響，幸得中央果斷出手訂立《香港國安法》，加上警方堅定執法，社會才終於撥亂反正，市民得以過回安穩生活，各行各業恢復正常經營，人們的生命和財產獲保障。
加上，現今地緣政治複雜多變，國安風險無日無之，手法層出不窮，威脅可能突如其來，政府必須盡早完成立法，堵塞國家安全的缺口。
正如特區政府在立法諮詢文件中表明，《基本法》第23條立法是以英國、美國、澳洲、加拿大、新西蘭及新加坡等6個主要普通法國家的維護國家安全法例作參考，借鑒切合香港實際情況的普通法實踐經驗，而提出立法建議。由此可見，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利和責任，也是國際慣例，並非香港特區獨有。
自由黨強調《基本法》第23條立法，針對的是極少數危害國家安全的人，而非市民大眾，奉公守法的人不會誤墮法網。香港是一個法治社會，只要沒有從事危害國家安全的行為，中外企業正當經營的合法權益是不會受到任何影響，人權和自由一樣受到法律充分保障，並沒有削減。
立法會就《維護國家安全條例草案》進行首讀，正式開展審議法例程序，而自由黨黨魁張宇人議員是《條例草案》法案委員會成員之一，自由黨所有立法會議員都會全力參與立法相關工作，確保立法能夠高效地完成，為香港特區構築更堅實的國安法律屏障。
自由黨亦要感謝保安局與律政司在短時間內仔細分析和研究所收集到的意見，全速完成草擬《條例草案》，令國家安全得以有效維護。
自由黨相信，在完成《基本法》第二十三條立法後，有利於與《港區國安法》相輔相成，香港社會穩定將得到更全面的保障，「安全是發展的根基，穩定是發展的前提」，立法後將為香港營造更安全的發展環境，增強本地和海外投資者的信心，使香港能向國際社會展現更大的城市魅力，吸引更多投資者將亞洲及國際總部設於香港，同一時間保障市民依法享有的權利和自由，更可讓各界無後顧之憂，集中精力拼經濟惠民生，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。