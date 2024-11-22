與一眾「聖誕奇妙村莊」毛茸茸萌獸解鎖聖誕狂歡 於太古廣場及星街小區釋放無限節日樂趣

香港 - 2024年11月22日 - 太古廣場及星街小區彌漫著濃濃的聖誕氣氛，歡迎來到「聖誕奇妙村莊」，這裏已從靜謐的村落搖身一變成為活力聖誕小鎮，點亮您的假日氛圍！由即日起至翌年1月2日，一眾活潑有趣的巨型萌獸們急不及待帶領大家漫遊村莊，到他們居住的神秘樹洞和美輪美奐的小屋作客；要增添節日歡樂，不妨探訪溫馨夢幻的聖誕老人屋，或參加趣味工作坊，為摯愛親朋製作獨一無二的毛茸茸萌獸禮物。此外，太古廣場及星街小區為您精心準備了節日美饌及獨家聖誕購物禮遇，合資格Mastercard持卡人更專享額外禮遇。透過聖誕村莊的魔法，齊來體驗一場超乎想像的盛大慶典！
邂逅太古廣場及星街小區「聖誕奇妙村莊」毛毛萌獸與獨家節日禮遇
把握時間去探索每一個節日景點，發掘當中潛藏的驚喜。拜訪每一隻賦有獨特個性的至愛萌獸，盡情感受這迷人慶典的奇妙之處，擁抱聖誕歡樂氣氛！
| 毛絨樹林
| 尋訪編織達人The Grand Weaver，他正為手中的巨型聖誕襪增添最後裝飾，剛好來得及迎接冬季蒞臨。走進毛絨球中探險，一大片活潑可愛的小毛球萌獸正等着您，有些害羞的小毛球正隱藏其中。走到旁邊的小石屋，按下神秘門鈴，不同的萌獸會出現跟您打招呼。別忘了尋找秘密織地——魔法毛線工廠的一扇窗，那裏有萌獸寶寶們忙着為聖誕作準備呢！
奇遇：編織達人The Grand Weaver（ISFP - 探險家）
The Grand Weaver是溫柔巨獸的典範，最愛親手製作貼心織物，讓摯愛在寒冷冬夜中保持溫暖。
位置：LG1 層Garden Court
開放時間：上午10時至晚上10時
| 糖果廠
| 探訪糖果廠，可愛的甜心小冒險家Sprinkle正等着您！按下蜜糖瓶上的神秘按鈕，將帶來嗅覺和聽覺上的無窮驚喜。別忘記到期間限定的聖誕紀念品店，並沉醉在愉快的毛絨國度裏。
奇遇：甜心小冒險家Sprinkle（ESTP - 企業家）
在Sprinkle眼中，聖誕節是全年最甜蜜的節日時刻！她絕對不會錯過機會，在聖誕期間遍嚐甜蜜滋味。從拐杖糖、薑餅人到薄荷糖，Sprinkle對節日美食總是難以抗拒。
位置： L1層（近 lululemon）
開放時間：上午10時至晚上10時
| 神秘樹洞
| 漫步至迷人的神秘樹洞，看見半夢半醒的溫暖樹獸Woody正在站崗，守着那片長滿松樹的綠洲。充滿田園風格的吊燈亮着暖黃色的柔光，把小樹林照得剔透，美不勝收的景像讓人倘佯在愉悅的聖誕氛圍裏。嘘——松樹公主Princess Pine正在洞穴裏睡覺呢！
奇遇：溫暖樹獸Woody（ESFP - 表演者）及松樹公主 Princess Pine（INFJ - 提倡者）
對Woody來說，聖誕的香氣讓他感到最純粹的幸福。每年來到這個奇妙季節，他都殷切地盼望好友Princess Pine的探訪，為神秘樹洞注入來自森林深處的松香氣息。
位置： L1層 Park Court
開放時間：上午10時至晚上10時
| 村莊邊境
及
樅樹平台
| 聖誕歡樂還未完結！跟隨著毛茸茸萌獸來到星街小區，到達村莊邊境，「聖誕奇妙村莊」巴士站會展示小鎮路線圖，別忘記遊走所有區域！仔細留意紅色郵筒，內裏藏有可愛萌獸！
在太古廣場三座外的永豐街，您會找到樅樹平台——是「聖誕奇妙村莊」神奇冒險旅程的終點，在這漫天星閃的平台拍張美照打卡！
位置： 太古廣場三座外（永豐街和星街）
開放時間：上午10時至晚上10時
發掘聖誕禮物套裝和有趣商品
探索「聖誕奇妙村莊」迷人景致的同時，別錯過節日購物！這間聖誕紀念品店蒐羅了最流行的節日精選禮品——聖誕毛絨吊飾配個人化英文字牌，加上限量版太古廣場 HK$500 聖誕禮品卡，組成最吸引的聖誕禮物套裝，贈送予摯愛親友一同分享節慶喜悅！
位置：聖誕紀念品店 (L1層近 lululemon)
開放時間：上午10時至晚上10時
| 聖誕毛絨吊飾及禮品卡套裝
| 聖誕毛絨吊飾
| HK$600
（包括毛絨吊飾一個、太古廣場港幣500元禮品卡一張及個人化英文字牌一個）
| HK$120
（包括毛絨吊飾一個配個人化英文字牌一個）
於「聖誕奇妙村莊」收穫節日樂趣 ——立即登記參加聖誕老人屋及奇趣工作坊
「聖誕奇妙村莊」為您準備了無數聖誕活動和驚喜！聖誕老人屋和奇趣工作坊可於太古廣場聖誕活動網站（https://christmas2024.pacificplace.com.hk/tc）開放網上登記。名額有限，先到先得。所有聖誕活動門券收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動（Operation Santa Claus）」，攜手將窩心喜悅分享給有需要的人。
與聖誕老人窩心重聚
聖誕老人回來了，準備為大家散播歡欣和笑聲！村莊的聖誕萌獸組合——Sparky和Buzz把聖誕老人屋佈置得閃閃發光。打開木門與聖誕老人見面和合照，並把照片連同精美相框及小甜點帶回家，記錄奇妙時刻，讓今個節日加倍難忘，聖誕老人很期待聆聽您的故事呢！
探索創意手工藝 參加親子工作坊
在奇趣工作坊親手製作專屬的萌獸主題節日禮物，跟隨村莊中既熱情歡欣又愛製造驚喜的禮物包裝大師Master Wrap，釋放無限創意，紀念這趟奇妙的聖誕之旅，讓太古廣場的節日氣氛在回憶中長存。
| 時尚萌獸粗冷編織手提袋
| 萌獸包包掛飾
| 毛絨萌獸聖誕花環
| 製作時尚萌獸粗冷編織手提袋，它將成為聖誕購物的必備之物。
| 親手製作獨一無二的聖誕萌獸掛飾，並為它挑選時尚服飾，感受手工藝的樂趣。將毛毛萌獸掛在包包上，隨時隨地與您相伴。
| 運用聖誕絨球和可愛萌獸角色，設計毛絨萌獸聖誕花環來裝飾家居，增添節日氣氛。
聖誕購物盡享豐富禮遇
太古廣場及星街小區滿溢節日氛圍，在享受聖誕購物之際，邂逅喜出望外的豐富禮遇！以中國內地及香港發行之合資格Mastercard卡購物更可享額外禮遇。想得到最新優惠資訊，敬請留意 https://christmas2024.pacificplace.com.hk/tc。
關於太古廣場
太古廣場座落於金鐘核心商業區，於 1988 年落成，糅合購物、餐飲、娛樂、休閒、工作及酒店住宿等元素，致力為顧客呈獻優質及多元化的尊尚生活體驗。作為香港高尚購物商場的先驅，太古廣場匯集時尚潮流品牌及國際名牌，由時尚服飾、佳餚美饌、影音科技，以致引入創新的生活娛樂概念及專屬服務，是城中首屈一指的時尚地標，大眾休閒生活的熱點。太古廣場座落在港鐵金鐘站上蓋、連接主要交通樞紐，同時與五座甲級辦公樓、一座擁有 268 個單位的服務式住宅，以及四家五星級酒店連通，包括香港港麗酒店、港島香格里拉大酒店、香港萬豪酒店及奕居，為本地顧客或旅客帶來極致的生活享受。
客戶服務熱線： (852) 2844 8988
官方網站：www.pacificplace.com.hk
Facebook: @Pacific Place Hong Kong
Instagram: @pacificplacehk
WeChat: @香港太古廣場
XiaoHongShu: @Pacific Place HK
關於星街小區
星街小區是座落灣仔的特色社區，由星街、月街、日街、進教圍及永豐街組成，是擁有獨特生活品味的都市人聚腳地。時至今日，星街小區已經從滿載歷史韻味的地方發展為一個充滿獨特個性和文化特色的休閑社區，咖啡廳、餐廳、酒吧、畫廊、時尚服裝精品店及家居設計店舖林立，提供一系列晝夜生活體驗。星街小區一直關注社區並積極推動可持續發展的生活方式，毗鄰太古廣場，與金鐘站咫尺相連，是香港核心地段的瑰寶，於喧嘩鬧市中提供片刻寧靜安謐。
官方網站：www.starstreet.com.hk
Facebook: @starstreet
Instagram: @starstreethk
#starstreethk