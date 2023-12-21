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市場資訊
2023-12-21 14:45:00

與 BAUNAT 一起慶祝節日　解鎖你的聖誕新年Blingbling好禮

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歲末年初，最美好的時光即將來臨。無需煩惱如何選購完美購物，BAUNAT已為您準備了節日購物指南，幫助您在節日季節找到理想的聖誕新年禮物。您是否正在策劃一場令人興奮的冬季求婚計劃？我們精心挑選了今年最受歡迎的求婚戒指，幫助您找到最完美的鑽石珠寶。不要錯過來自全球鑽石之都——比利時安特衛普的BAUNAT，給心愛的她送上一份獨特的閃耀好禮。

以花團錦簇款式的Cluster鑽戒，表達你對她永恒的愛。Tennis Bracelet滿鑽手鏈，一顆顆璀璨鑽石排列成一行，以精致的鑲嵌方式，營造出奪目的光彩和優雅。Iconic花瓣六爪鑽石吊墜項鏈，像雪花凝聚成明亮的北極星，象徵著光明和希望。讓你心愛的她，在這個聖誕和新年沈浸在BAUNAT非凡工藝打造的永恒之美和迷人璀璨之中。以BAUNAT鑽石質保作品成為愛情故事的見證，與她共同踏上非凡的愛之旅程。

BAUNAT橢圓形鑽石系列珠寶，橢圓形的切割凸顯了鑽石的自然光彩，營造迷人的光影效果，輕松吸引每個人的目光，完美映襯出她迷人的魅力。BAUNAT橢圓形鑽石吊墜頸鏈，以精心雕琢的橢圓鑽石為中心，呈現出精致而細長的輪廓，既經典又現代。橢圓形鑽石耳環在她的耳際優雅搖曳，它的光芒激發起無限靈感。橢圓形Halo光環鑽戒，更是今個聖誕和新年的真情告白之選，令她沉醉在柔和浪漫的氛圍之中，秒答Yes I do

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