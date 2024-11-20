艾睿電子助力SAVART Motors擴大其在印尼的電動車製造規模

關於SAVART Motors

SAVART Motors是印尼的本土電動車製造商，該企業以質量和創新為本。憑借對自主研發組件和卓越研發的承諾，SAVART Motors正在引領印尼電動車產業向更加可持續發展的未來邁進。歡迎訪問公司官網 www.SAVART-ev.com，瞭解更多信息。





關於艾睿電子

艾睿電子 (紐約證券交易所代碼:ARW) 為數十萬家領先的製造商和服務供應商提供和設計製造技術方案。2023年的全球銷售收入達到330億美元。艾睿電子致力推動科技發展，產品服務覆蓋各大行業和市場領域。歡迎訪問公司官網arrow.com，瞭解更多信息。



