艾睿電子提供電子工程技術和供應鏈服務 助力大灣區打造更完善產業生態系統

中國深圳 - 2024年11月12日 - 全球技術解決方案供應商艾睿電子以「攜手共建更智能綠色未來」為主題，於今日在中國粵港澳大灣區科技和先進製造業中心深圳市舉辦了年度「艾睿電子技術解決方案展」。



艾睿電子提供電子工程技術和供應鏈服務助力大灣區打造更完善產業生態系統

本次活動展示了百餘種創新產品和解決方案，專為各市場領域的邊緣人工智能、電動出行、綠色能源以及智能工業和製造應用量身定制。活動吸引了數百位來自大灣區的科技公司、製造商、解決方案供應商以及創新科技公司的與會者。



行業數據預測，到2030年，亞太地區工業物聯網市場規模將達到1,350億美元[1]。為助力科技公司和初創企業加快從創意到產品的商業化進程，艾睿電子與大灣區多家科技創業孵化器展開合作。其中包括專注於機器人和智能硬件的全球創業孵化器東莞松山湖國際機器人產業基地（XbotPark），以及致力於將機器人、自動化和人工智能技術引入建築行業以促進其發展的科研和創業平台香港智能建造研發中心（HKCRC）。



在香港智能建造研發中心項目負責人李昊臻的帶領下，鋼筋綁紮機器人成為本次展示的智能建築技術產品之一。這款機器人配備了先進的人工智能和傳感技術，可自動識別和綁紮鋼筋節點、自動變換作業軌道和自動避障。憑借其經過增強的性能，這款機器人可在短短5秒內以99.6%的準確率綁紮節點，顯著提高了工人的安全性，尤其是那些處理危險工作的工人。緊湊的設計還使其易於在多種環境中運輸和安裝，適用場景包括基礎設施建設、預制工廠等。



李昊臻表示：「能夠參與利用機器人和自動化技術的高科技項目的研發工作，我感到非常興奮。這些創新正促使傳統建築業從勞動密集型產業轉型為技術驅動型產業，能得到像艾睿電子這樣全球科技公司的助力，有抱負的科研人員能找到更多把創新成果推向市場的機會，邁向更成功的創業之路。」



本次活動所展示的另外兩款值得注意的創新產品包括：一款IoT智能靠尺，可對建築工地的平整度、水平度和垂直度進行數字化評估；以及由無穹創新（Skyland Innovation）開發的實景三維激光掃瞄儀，無穹創新是一家致力於將尖端機器人技術與先進的三維重建技術相結合的科技初創公司。



無穹創新首席執行官潘傑表示：「隨著我們增強機器人產品供應並擴大業務規模，我們很高興能夠獲得艾睿電子的先進電子元件、設計工程資源和市場推廣支持。在香港智能建造研發中心和艾睿電子團隊的扶持下，我們可以利用產業生態系統的資源，進入更廣闊的市場，並通過我們先進的機器人技術和三維重建技術解決方案，最大限度地發揮科技應用潛力。」



自主和智能設備通過提高效率、生產力和安全性，改變智能製造行業。本次活動所展示的這些設備採用了智能電源管理、先進的電機控制和人工智能成像技術，只需最少的人工干預就能執行複雜的任務。此外，人工智能驅動的系統還可用於預測性維護、質量控制和實時數據分析，使製造商能夠做出明智決策並提高整體運營效率。



活動還重點展示了多種移動和電氣化解決方案，包括電池管理系統、矩陣照明、車內照明、汽車MCU板、網關和集群、超寬頻技術、遠程信息處理箱、牽引逆變器和車載充電器。



艾睿電子大中華區元件業務總裁梁淑琴表示：「人工智能技術的普及、工業自動化和數字化程度的轉型、萬物電氣化以及對節能和微型設備的需求，正在推動對半導體以及互連、無源和機電元件的需求。工程資源和能力對於確保初創公司和科研人員能最大限度地發揮科技成果轉化至關重要。我們致力於繼續與東莞松山湖國際機器人產業基地和香港智能建造研發中心等科技孵化社區合作，幫助創新者和企業家克服技術和供應鏈方面的難題，並更快地將具有影響力的創新技術推向市場。」



如需瞭解有關機器人技術和智能工業解決方案的更多信息，請點擊此處。





[1] https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/858/asia-pacific-industrial-iot-market-2030







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