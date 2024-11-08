艾美疫苗申報迭代人二倍體狂犬疫苗臨床

迭代新工藝推高大單品價值

香港 - 2024年11月8日 - 全球第二大狂犬疫苗供貨商艾美疫苗（06660.HK）於11月7日發佈公告，公司研發的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗已向中國藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)申報臨床。據公告，艾美疫苗研發的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗，在多個方面顯現出相較於傳統初代人二倍體狂苗的迭代升級。迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗，率先突破了傳統工藝中病毒滴度低、產量低的技術瓶頸，在純化工藝上進行了優化創新，在產品品質和安全性方面均得到顯著提高。與傳統的狂犬疫苗接種針次相比，該款產品在接種方式上既可採用「五針法」接種，也可採用「簡易四針法」以及「2-1-1四針法」接種，更加靈活方便。狂犬疫苗有兩種，一種是有血清狂犬疫苗，一種是無血清狂犬疫苗，但目前尚無任何一款無血清狂犬疫苗註冊上市。市面上主流銷售的Vero細胞狂犬疫苗和人二倍體狂犬疫苗均為有血清狂犬疫苗。與傳統的Vero細胞狂犬疫苗相比，人二倍體狂犬疫苗使用了人二倍體細胞代替了Vero細胞，該細胞與人同源，具有天然的安全性優勢。目前市場上的人二倍體狂犬疫苗與Vero細胞狂犬疫苗相比，價格高出3到5倍，具有更高的產品附加值。據公告，艾美疫苗已建設完成滿足國際化標準的迭代工藝高效價人二倍體狂犬病疫苗車間，並已完成商業化規模的三期臨床試驗樣品生產，具備該產品規模化生產的能力。中國是全球最大的狂犬疫苗市場。據艾美疫苗2024年中期業績報告，中國的狂犬病疫苗批簽發量從2019年的5,880萬支增至2021年的7,850萬支，增幅達33.6%，預計市場規模到2030年將增至220億元，這主要受益於狂犬疫苗產品的迭代升級。隨著寵物市場規模擴大、暴露前免疫知識的普及，預計未來人用狂犬病疫苗的需求將保持持續增長態勢。