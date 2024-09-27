花旗銀行在國慶黃金周於指定分行增設額外營業時間，同時為跨境客戶帶來多重獎賞優惠

香港 - 2024年9月27日 - 為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，更為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期：
| 獎賞1
咖啡現金券
| 親臨花旗銀行任何一間分行完成簡單問卷即可享港幣 25元咖啡現金券，數量有限，換完即止。
| 獎賞2
全新客戶迎新優惠
| 現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，即可享高達港幣65,000元（Citigold Private Client）／港幣41,800元（Citigold）現金獎賞。
| 獎賞3
現有客戶額外獎賞：
親友推薦計劃
| 現凡成功推薦每個新國際個人銀行客戶，即可享高達港幣3,000元（Citigold Private Client）／港幣1,200元（Citigold）現金回贈。
| 獎賞4
全新大灣區客戶新資金獎賞
| 推出新資金獎賞，現凡於花旗開設南向通銀行賬戶，並存入金額達3,000,000人民幣，即可享高達港幣3,000元現金回贈（詳細請參閱優惠詳情）。
https://www.citibank.com.hk/ipboffer
而於2024年10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行增設額外營業時間如下，為客戶提供以下銀行服務。
| 分行
| 額外營業日期
| 服務時間
| 分行服務
| 彌敦道分行
尖沙咀彌敦道
72號地下
| 2024年10月1日
（星期二，公眾假期）
| 中午11時
至
下午4時
| 開立戶口、
申請信用卡、
保險或私人貸款及
一般查詢服務
（*不設現金交易服務）