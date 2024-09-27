花旗銀行在國慶黃金周於指定分行增設額外營業時間，同時為跨境客戶帶來多重獎賞優惠

香港 - 2024年9月27日 - 為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，更為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期：





獎賞 1



咖啡現金券

親臨花旗銀行任何一間分行完成簡單問卷即可享 港幣 25 元咖啡現金券 ，數量有限，換完即止。

獎賞 2



全新客戶迎新優惠

現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，即可享 高達港幣 65,000 元（ Citigold Private Client ）／港幣 41,800 元（ Citigold ）現金獎賞 。

獎賞 3



現有客戶額外獎賞：



親友推薦計劃

現凡成功推薦每個新國際個人銀行客戶，即可享 高達港幣 3,000 元（ Citigold Private Client ）／港幣 1,200 元（ Citigold ）現金回贈 。

獎賞 4



全新大灣區客戶新資金獎賞

推出新資金獎賞，現凡於花旗開設南向通銀行賬戶，並存入金額達3,000,000人民幣，即可享 高達港幣 3,000 元現金回贈 （詳細請參閱 優惠詳情 ）。



分行

額外營業日期

服務時間

分行服務

彌敦道分行



尖沙咀彌敦道



72號地下

2024年10月1日



（星期二，公眾假期）

中午11時



至



下午4時

開立戶口、



申請信用卡、



保險或私人貸款及



一般查詢服務



（*不設現金交易服務）



以上優惠日期為10月1至10月15日。優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁﹕而於2024年10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行增設額外營業時間如下，為客戶提供以下銀行服務。