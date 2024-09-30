花旗集團基金2024年「Global Innovation Challenge」 資助融幼社在香港推行支援無家者的解決方案

融幼社將獲50萬美元資金，並加入全球學習社區和網絡香港 - 2024年9月30日 - 花旗集團基金（「基金」）宣佈全球50家分別獲得2024年「Global Innovation Challenge」50萬美元資助的社區組織，支持它們以創新方式解決無家者問題。
基金於2024年1月全球徵集解決無家者問題的提案。住屋問題對全球社區影響深遠，聯合國估計世界各地約有18億人缺乏合適的住屋。這項最新的慈善項目反映花旗集團及花旗集團基金致力促進全球經濟的發展機遇。
融幼社是將會獲得花旗集團基金資助的機構之一，亦是香港唯一一家致力支援懷孕外傭及其子女的慈善機構。
花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆蓮表示：「花旗集團一直運用全球慈善資源和專業能力，為所服務的社區注入動力。我們致力支持世界各地的創新方案，以解決包括住屋問題在內的各種社會問題。如同全世界其他地方一樣，在關注和支援無家者的討論中，香港的外傭往往被忽視。在花旗集團基金的支持下，我們很高興能夠與融幼社一同提升社會對此問題的關注，並為孤立無助的懷孕外傭母親提供援助。」
融幼社行政總裁Catherine Gurtin表示：「感謝花旗集團基金的慷慨支持，以確保香港一些最弱勢的兒童能獲享保護和尊重。花旗集團基金的資金將協助融幼社加強外展活動預防逾期居留，研發一套中央系統處理庇護中心緊急轉介，以及擴展我們的自願返回原居地工作坊。」
花旗集團基金的資金將支援融幼社執行以下三項擴展及試行項目：
1) 外展活動加強預防逾期居留
融幼社將擴展其外傭大使計劃，內容將涵蓋自願返回原居地的相關知識，並加強向外傭社群展開推廣活動，旨在接觸並協助逾期居留人士，轉介危機介入服務。
2) 庇護中心緊急轉介
融幼社將研發一套中央系統更有效地搜尋本地庇護中心空缺，以應付非牟利機構受惠人，包括懷孕及一般外傭的緊急庇護需求。
3) 自願返回原居地工作坊
融幼社將擴展自願返回原居地工作坊，以深化其教育及輔導服務，涵蓋財務及職業培訓等範疇。
花旗集團基金總裁暨社區投資發展主管Brandee McHale表示：「自2023年初推出首屆Global Innovation Challenge以來，我們持續看到以社區為本的解決方案如何加速發揮其實際影響。考慮到有關資助足以對低收入社區所帶來的乘數效應，我們以『催化』來形容這種資助。每個社區組織不僅會直接改善面臨危機的社群的生活，同時為世界其他社區創建可供參考的推行模式。」
獲資助的計劃將在未來兩年內實施，而該組織可以加入由IDEO.org 統籌的學習社區，該非牟利組織專門為社會影響領域設計產品及服務。透過該學習社區，獲資助組織有機會建立更深層次的聯繫、分享經驗和最佳做法。
有關Global Innovation Challenge詳情，請瀏覽citifoundation.com/challenge，並關注各社交媒體上的#InnovationChallenge，以了解各社區組織帶來的影響。
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融幼社將獲得花旗集團基金的50萬美元資助，以在香港推行支援無家者的解決方案 。花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆蓮(右二)與融幼社行政總裁Catherine Gurtin(中間)及其團隊合影。
關於花旗集團基金
花旗集團基金致力促進全球各地社區的經濟發展，協助低收入社區改善生活，並積極投入擴展金融普及，推動創造年青人就業機會和重定建設充滿經濟活力城市的不同方案。花旗集團基金的「超越慈善」公益理念，利用花旗集團龐大專業知識與人力資源，以達致我們的使命，並推動領導素質和創新改革。
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關於花旗集團
花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過180個國家及地區為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。
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關於融幼社
融幼社深信每個孩子都應獲享公平的人生起點。融幼社是香港唯一一間支援外傭及其孩子的慈善機構。自2008年成立至今，融幼社共支援了超過11,000名母親及兒童，協助他們計劃美好的將來。瀏覽融幼社網頁：www.pathfinders.org.hk