花轆 Look 慈善嘉年華 2025 携手照顧者 共建可持續未來

零碳天地多用途會堂早前見證了花轆 Look 慈善嘉年華的盛大啟動，這一活動將於2025年隆重回歸。嘉年華以「與照顧者同行」爲主題，旨在推動社會共融及可持續發展，提高大衆對一直被社會忽視的傷健照顧者認識和支持。
此次活動榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士 JP 作爲主禮嘉賓，並邀請了中年好聲音活動大使一同見證這重要時刻。
近年來，本港出現多宗涉及照顧者支援不足的不幸個案，傷健人士的日常生活與照顧者息息相關。365日全年無休的照顧者，因無法排解壓力，造成許多社會問題。儘管政府已推出如「照顧者熱綫」和「照顧者資訊網」等支援措施，但他們更需要的是社會的理解與關注。活動中，兩位照顧者親自分享了他們的心路歷程，使大衆更深入瞭解他們的困境和需求。
路向四肢傷殘人士協會執行委員會主席柳冕先生致歡迎辭，分享了協會成立的初衷。他表示，協會35年來通過個案探訪、康復資源、公衆教育、政策倡議四大服務，支援傷健人士重投社會，積極面對人生。
商務及經濟發展局副局長陳百里博士 JP 表示：「花轆 Look 慈善嘉年華以『與照顧者同行』爲主題，希望携手照顧者，共建可持續未來。這不僅是推廣社會共融，更是邀請社會各界及企業參與社會的可持續發展。可持續發展不僅包括環境保護，還應涵蓋社會關懷、康復資源及公眾教育。支持協助傷健人士就業，有助於促進持久、包容和永續經濟增長。」
花轆 Look 慈善嘉年華將融入可持續發展元素，根據永續發展目標（SDGs）框架，減少社會對嚴重身體殘疾者（PWSPDs）的偏見，增強社會包容性。活動通過公衆教育、沉浸式體驗游戲和工作坊，讓大衆瞭解嚴重身體殘疾者的日常挑戰，並通過共融表演宣揚社會平等。目標是將活動打造成年度國際旗艦盛會，並將其精神延伸至大灣區、台灣及東南亞各地。