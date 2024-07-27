花轆 Look 慈善嘉年華 2025 携手照顧者 共建可持續未來

由路向四肢主辦的輪椅花車巡遊盛事「花轆Look慈善嘉年華」將於明年3月舉行，盼推動社會共融及可持續發展。

零碳天地多用途會堂早前見證了花轆 Look 慈善嘉年華的盛大啟動，這一活動將於2025年隆重回歸。嘉年華以「與照顧者同行」爲主題，旨在推動社會共融及可持續發展，提高大衆對一直被社會忽視的傷健照顧者認識和支持。

此次活動榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士 JP 作爲主禮嘉賓，並邀請了中年好聲音活動大使一同見證這重要時刻。

近年來，本港出現多宗涉及照顧者支援不足的不幸個案，傷健人士的日常生活與照顧者息息相關。365日全年無休的照顧者，因無法排解壓力，造成許多社會問題。儘管政府已推出如「照顧者熱綫」和「照顧者資訊網」等支援措施，但他們更需要的是社會的理解與關注。活動中，兩位照顧者親自分享了他們的心路歷程，使大衆更深入瞭解他們的困境和需求。